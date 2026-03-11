Quem é MC Jacaré, maior hitmaker do funk e como surgiu nome artístico - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Pedro Henrique Mendes, mais conhecido como MC Jacaré, têm se consolidado como um dos nomes de maior destaque do funk nacional atualmente. O artista atualmente domina as primeiras posições do Spotify no Brasil, com dois hits em simultâneo.

Aos 23 anos, o jovem atualmente domina o primeiro lugar do ranking nacional na plataforma de música, com ‘Carnívoro’, em parceria com MC Lele JP, MC Negão Original e DJ Japa NK. O funkeiro, inclusive, também é uma das vozes por trás do hit ‘Posso Até Não TE Dar Flores’, e do ‘Set do Japa NK 2.0’.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Natural de Goiânia, no Goiás, MC Jacaré iniciou as as atividades em 2018, e em 2020, passou a se tornar conhecido nacionalmente. Durante a pandemia, o número de ouvintes do cantor foi crescendo, e pelas músicas com letras proibidonas, seus trabalhos foram alcançando ainda mais destaque nas paradas musicais, impactando, também, o estilo de funk goiano.

O nome artístico de Jacaré, por sua vez, surgiu uma brincadeira, em que ele planejava como uma carreira, e queria fazer vídeos jogando em plataformas online. "Fui criar um canal ‘Pedro Gamer’, já tinha 1 milhão. Aí eu fui nos bichos. zebra gamer, já tinha, cachorro gamer, já tinha, pesquisei o jacaré, não tinha. Rapaz, é esse", disse. "Na escola, o povo me chamava de jacaré e eu falei: ‘esse nome pode ser o futuro'", narrou, em entrevista ao portal G1, em 2022.