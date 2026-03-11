‘O agente secreto’ tem poucas chances no Oscar, diz revista

No ranking da revista, o longa aparece apenas na 10ª posição entre os indicados a Melhor Filme - (crédito: Divulgação/Netflix)

A corrida pelo Oscar 2026 entra em seus últimos dias cercada de expectativas, especialmente para quem torce pelo cinema brasileiro. No entanto, uma análise publicada pela revista norte-americana The Hollywood Reporter na segunda-feira (9/3) sugere um cenário pouco animador para o país. Segundo a projeção da publicação, o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura dificilmente sairão da cerimônia com estatuetas.

A previsão foi construída a partir de um estudo estatístico elaborado pela revista, que levou em conta padrões históricos da premiação e também consultou 90 membros da Casting Society of America, organização formada por profissionais de elenco que participaram da votação do Oscar neste ano. A leitura geral do levantamento indica que os votantes da Academia costumam favorecer produções norte-americanas.

Na categoria de Melhor Filme Internacional, um dos fatores que mais pesaram na análise foi a quantidade de indicações recebidas por cada título. De acordo com os dados reunidos pela revista, filmes que aparecem em diversas categorias técnicas e artísticas costumam acumular vantagem. Nesse contexto, Valor Sentimental desponta como favorito: o longa soma nove indicações, incluindo Melhor Diretor, enquanto o longa de Kleber Mendonça Filho aparece em quatro categorias.

Quando o foco é a principal disputa da noite, Melhor Filme, o estudo também observou o histórico de premiações anteriores ao Oscar e o volume de indicações de cada produção. Em 56% dos casos analisados pela revista, o filme com mais nomeações acabou levando o prêmio principal. Seguindo esse padrão, Uma Batalha Após a Outra surge como o candidato mais forte à vitória. Entre os dez títulos avaliados pela publicação, O Agente Secreto aparece nas últimas posições do ranking.

Apesar do cenário desfavorável, o Brasil ainda teria alguma possibilidade de destaque na categoria de Melhor Ator. A indicação de Wagner Moura — a primeira de um brasileiro nessa categoria — aparece como o ponto mais promissor para o país. No levantamento da revista, o ator ocupa a terceira posição entre os nomes mais bem avaliados pelos votantes consultados.

Outro brasileiro mencionado na análise é Adolpho Veloso, indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. No ranking elaborado pela revista, ele aparece em quarto lugar na disputa.

O levantamento também apresenta as projeções completas para as categorias em que o Brasil está representado no Oscar. Em Melhor Filme, Uma Batalha Após a Outra lidera com 62,8%, seguido por Pecadores (13,3%), Marty Supreme (7,2%), Hamnet (4,9%) e Valor Sentimental (4,3%), enquanto O Agente Secreto surge apenas na décima posição, com 1,1%.

Na corrida por Melhor Ator, Michael B. Jordan (Pecadores), aparece na liderança com 32,2%, seguido de Timothée Chalamet (Marty Supreme, 31,3%). Wagner Moura ocupa o terceiro lugar com 20,3%, à frente de Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra, 10,2%), e Ethan Hawke (Blue Moon, 6%).

Já na categoria de Melhor Filme Internacional, Valor Sentimental lidera com 42,9%, enquanto O Agente Secreto surge na segunda posição, com 27,4%. Em seguida aparecem Foi Apenas um Acidente (14,2%), Sirât (10,2%) e A Voz de Hind Rajab (5,2%).

Entre os concorrentes a Melhor Elenco, Pecadores aparece como favorito com 61%, seguido por Uma Batalha Após a Outra (14,2%), Marty Supreme (10,7%), Hamnet (9,6%) e O Agente Secreto (4,5%).

Por fim, na disputa por Melhor Fotografia, Uma Batalha Após a Outra lidera com 40,3%, à frente de Pecadores (35,5%) e Frankenstein (9,5%). Sonhos de Trem, que garantiu a indicação do brasileiro Adolpho Veloso, aparece na quarta posição com 7,8%, seguido por Marty Supreme (6,9%).