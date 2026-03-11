Val Marchiori faz forte desabafo sobre câncer: "A vida muda"







Val Marchiori, em seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira (10), atualizou o seu estado de saúde, após ter passado por uma cirurgia para tirar o tumor por conta do câncer de mama, descoberto em agosto de 2025.

"Hoje me perguntaram como eu estou E a resposta mais verdadeira que existe nesse momento é: um dia de cada vez. Quando a gente entra num processo de cura, a vida muda. A gente aprende a valorizar o que realmente importa: estar viva, ter fé e não desistir", disse.

A socialiete comentou como é difícil enfrentar a doença e ainda ser mulher. "Ser mulher já exige tanto da gente Somos força dentro de casa, cuidamos dos filhos, da família, enfrentamos dores em silêncio e seguimos de pé. E no meio de tudo isso, tantas mulheres estão lutando pela própria vida, muitas vezes sem apoio, sem atendimento, sem voz".

Por último, Val Marchiori passou uma mensagem cheia de esperança para os seguidores. "Por isso, hoje eu só quero deixar uma mensagem para todas nós: não desista da vida. Mesmo quando parecer difícil, continue. Tenha fé. Deus caminha conosco até nos dias mais escuros. E nós, mulheres, precisamos estar unidas, mais do que nunca. Nos apoiando, nos levantando, lembrando umas às outras da nossa força".