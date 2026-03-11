Novo projeto de Tarantino para 2027 não envolve cinema; confira

Tarantino é diretor de clássicos como 'Pulp Fiction' e 'Kill Bill' - (crédito: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Após anos fora da indústria cinematográfica, o diretor Quentin Tarantino está avançando com um projeto inédito — mas, desta vez, fora das salas de cinema. Em vez de um longa-metragem, o cineasta decidiu apostar no teatro, e prepara uma montagem para o tradicional circuito do West End, em Londres.

Conhecido por obras marcantes como Pulp Fiction e Kill Bill, Tarantino estaria trabalhando em uma comédia de capa e espada chamada The Popinjay Cavalier. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

A trama se passa na Europa de 1830 e, de acordo com o material de divulgação, é apresentada como “uma comédia irreverente de enganos e disfarces inspirada nos grandes épicos de capa e espada do teatro e do cinema”. A estreia da peça está prevista para o início de 2027.

Nos bastidores da produção, o diretor também estaria tentando atrair grandes nomes de Hollywood para integrar o elenco do espetáculo. Até o momento, porém, nenhum artista foi oficialmente confirmado.

Apesar de nascer para os palcos, a história pode ganhar outro destino caso seja bem recebida pelo público. Tarantino admitiu que considera transformar a peça em um filme, dependendo do resultado da montagem: “Se for um fracasso, provavelmente não a transformarei em filme. Mas se for um sucesso estrondoso? Pode ser meu último filme.”