Mulher que atirou na mansão de Rihanna acumula polêmicas; entenda

Rihanna estava na mansão no momento do ataque - (crédito: Divulgação)

A mansão da cantora Rihanna, em Los Angeles, foi alvo de disparos na tarde de domingo (8/3). No momento do ataque, a artista estava dentro da residência. Ainda não há confirmação se o marido da cantora, A$AP Rocky, e os três filhos do casal também estavam no local.

A responsável pelos tiros, identificada como Ivanna Lisette Ortiz, foi presa e levada para a cadeia do Condado de Los Angeles, onde foi fichada sob acusação de tentativa de homicídio. A Justiça fixou fiança de US$ 10.225, valor que ainda não havia sido pago até o momento. As autoridades também não divulgaram a motivação do crime, e não há confirmação de qualquer ligação direta entre a suspeita e o casal.

Após o episódio, vieram à tona informações sobre a situação pessoal da acusada. Segundo o TMZ, Ivanna perdeu a guarda do filho de 10 anos depois de ter sido internada involuntariamente em uma instituição psiquiátrica na Flórida.

A internação ocorreu com base na chamada Lei Baker, legislação que permite que uma pessoa seja submetida a avaliação ou tratamento psiquiátrico contra a própria vontade quando há suspeita de que represente risco para si mesma ou para terceiros devido a um problema de saúde mental.

O ex-marido de Ivanna, Jed Nikko Valdez Sangalang, obteve na Justiça a guarda física integral da criança em 2024. A decisão também proíbe Ivanna de manter qualquer tipo de contato com o filho, incluindo telefone, chamadas de vídeo, mensagens de texto, e-mails ou outras formas de comunicação.

O TMZ também revelou que, semanas antes do ataque à mansão da cantora, a mulher havia publicado mensagens nas redes sociais mencionando Rihanna. Em uma postagem feita em fevereiro, ela escreveu: “@badgalriri Você está aí? Porque eu estava esperando que você, com essa sua cabeça de cinco dedos e AIDS, me dissesse algo diretamente, em vez de ficar me falando pelas costas.”