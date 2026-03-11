Projeto Arte e Engenho homenageia Nise da Silveira em Sobradrinho

Com entrada franca, a peça "A Doutora e o Psiconauta" terá sessão única na cidade, neste sábado - (crédito: Bené França / Divulgação )

O projeto Arte e Engenho chega, neste sábado (14/3), ao Teatro de Sobradinho com a peça A Doutora e o Psiconauta, a partir das 20h. A obra conta a vida de Nise da Silveira, psiquiatra que propôs uma reflexão sensível sobre saúde mental e deu luz à importância da arteterapia. No dia 22 de março, a apresentação chega à Biblioteca Demonstrativa de Brasília às 18h.

Diretor do espetáculo, Dom Macarius afirma que a peça traz importantes momentos da vida de Nise. “O roteiro traz símbolos da vida de Nise, como o gato, personagem central na trama, e destaca a genialidade de artistas que conviveram com transtornos mentais, como Arthur Bispo do Rosário”, explica. Macarius completa que a peça celebra a potência criativa individual e humaniza o olhar sobre o sofrimento psíquico.

O espetáculo também conta com uma trilha sonora original composta pelo diretor Macarius, Edu Hessen e Samuel Lila reproduzida ao vivo pelos músicos. Macarius define a música como “um fio condutor que guia o público pela jornada emocional e lúdica dos personagens”.

Serviço

A Doutora e o Psiconauta

Neste sábado (14/3), a partir das 20h no Teatro de Sobradinho. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre. No dia 22 de março, a partir das 18h na Biblioteca Demonstrativa de Brasília (Asa Sul). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.