Folhas verde-escuras: por que são essenciais para o coração, intestino e imunidade

Discretas no prato, mas extremamente nutritivas, as verduras de folhas verde-escuras estão entre os alimentos mais completos para quem busca uma alimentação equilibrada. Couve, espinafre, agrião, rúcula, escarola, mostarda e chicória concentram vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos que beneficiam diferentes sistemas do organismo, desde o funcionamento intestinal até a saúde cardiovascular.

Para a nutricionista Sabina Donadelli, criadora do método de emagrecimento e longevidade Viver Mais, Viver Bem, esses vegetais merecem presença constante no prato. “As folhas verde-escuras são alguns dos alimentos mais nutritivos que podemos incluir na alimentação. Elas oferecem fibras, minerais e antioxidantes importantes para o equilíbrio do organismo”, explica.

Folhas verdes-escuras protegem o coração

Uma das características mais interessantes dessas verduras é a presença de nutrientes como magnésio, potássio e nitratos naturais, substâncias associadas ao bom funcionamento do sistema cardiovascular. Além disso, elas fornecem antioxidantes como luteína e betacaroteno, que ajudam a combater o estresse oxidativo, processo relacionado ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento de diversas doenças.

Segundo Sabina Donadelli, incluir essas folhas no dia a dia é uma estratégia simples para fortalecer a saúde. “Quando colocamos folhas verde-escuras no prato, estamos oferecendo ao corpo nutrientes que ajudam a proteger o coração e a manter o metabolismo mais equilibrado”, afirma.

Benefícios da folhas verde-escuras para o intestino

As folhas verde-escuras são fontes significativas de fibras, que favorecem o bom funcionamento do intestino e ajudam a equilibrar a microbiota. Esse conjunto de bactérias benéficas desempenha papel fundamental na digestão, na absorção de nutrientes e na regulação da imunidade

“O intestino é um dos centros mais importantes de equilíbrio do organismo. Cuidar da alimentação é uma das formas mais eficazes de manter essa região saudável”, explica a nutricionista Sabina Donadelli.

Ricas em vitaminas e compostos bioativos, as folhas verde-escuras ajudam a manter o sistema imunológico funcionando de forma adequada (Imagem: m.dipo | Shutterstock)

Imunidade fortalecida

As verduras de folhas verde-escuras também fornecem nutrientes como vitamina C, vitamina A e folato, que participam de diversos processos ligados ao sistema imunológico. Esses compostos ajudam o organismo a responder melhor a agentes externos e contribuem para a manutenção da saúde ao longo do tempo. “Alimentos naturais e variados criam uma base nutricional mais sólida para o corpo funcionar bem”, ressalta a nutricionista.

Como incluir folhas verde-escuras no dia a dia?

A recomendação é variar os tipos de folhas ao longo da semana. Couve, espinafre, agrião, rúcula e escarola podem aparecer em saladas, refogados leves, omeletes, sopas e outras preparações simples do cotidiano.

Para a nutricionista Sabina Donadelli, pequenos hábitos alimentares fazem diferença quando são mantidos de forma consistente. “Muitas vezes são os alimentos mais simples que ajudam a construir uma saúde mais duradoura.”

Por Silmara Sanches