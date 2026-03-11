O improvável elo entre o 11 de Setembro e ‘Grey’s Anatomy’

A origem de um dos maiores fenômenos da televisão relaciona-se com um dos episódios mais trágicos da história dos Estados Unidos. A criadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, revelou que a ideia para a série surgiu em decorrência de uma reflexão pessoal sobre o atentado de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas.
Durante participação no podcast Stockton Street, Rhimes revelou que começou a escrever o seriado em 2002 devido a uma epifania. “O 11 de setembro tinha acabado de acontecer. Eu pensei ‘se minha vida acabasse amanhã, do que eu me arrependeria de não ter feito?’ A resposta foi: ser mãe”, disse.
Nove meses depois, a roteirista adotou sua primeira filha, Harper. “Foi incrível”, celebrou. Com a maternidade, Rhimes passou a permanecer em casa por mais tempo e, consequentemente, a assistir mais televisão — quando percebeu algo que a incomodava. “Não tem nada aqui que eu realmente queira ver”, refletiu.
Assim, a ideia de Grey’s Anatomy surgiu para preencher a lacuna de algo que a produtora realmente quisesse assistir; “Aprendi a escrever TV escrevendo aquele programa”, afirmou Rhimes, que, até então, nunca tinha escrito um roteiro televisivo.
Foi assim que Grey’s Anatomy estreou em 2005, transformando-se no drama médico mais longevo da televisão. Ao longo de duas décadas, a produção acompanhou gerações de médicos no hospital fictício Grey Sloan Memorial, misturando casos médicos intensos com histórias pessoais complexas. Atualmente, a produção segue em sua 22ª temporada.
