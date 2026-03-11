InícioDiversão e Arte
Thiago Lacerda é cotado para ser protagonista de novela da Globo

Galã de Terra Nostra deve ser o mocinho de Por Você, a substituta de Coração Acelerado

Thiago Lacerda é cotado para ser protagonista de novela da Globo - (crédito: Globo/Paulo Belote)
Thiago Lacerda é cotado para ser protagonista de novela da Globo - (crédito: Globo/Paulo Belote)

Thiago Lacerda pode ser anunciado como protagonista de Por Você, próxima novela das sete, que substituirá Coração Acelerado, no segundo semestre deste ano.

Segundo informações do portal Notícias da TV, a equipe da trama criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres possui reuniões nos próximos dias para a definição dos muitos nomes em processo de escalação, incluindo o artista.

Thiago Lacerda atualmente visto em Terra Nostra (1999), reprisada na faixa Edição Especial, não é visto nos folhetins desde que integrou o elenco de Amor Perfeito (2023), em que interpretou o vilão da trama.

Em tempo, Por Você possui previsão de estreia prevista para agosto. André Câmara é responsável pela direção artística da novela, a primeira de Dino Cantelli e Juliana Peres como autores titulares. Até o momento, apenas Antonio Pitanga e Osmar Prado estão confirmados no elenco, enquanto Sheron Menezzes pode ser oficializada como a protagonista.


Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 11/03/2026 16:07
