Thiago Lacerda é cotado para ser protagonista de novela da Globo

Thiago Lacerda pode ser anunciado como protagonista de Por Você, próxima novela das sete, que substituirá Coração Acelerado, no segundo semestre deste ano.
Segundo informações do portal Notícias da TV, a equipe da trama criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres possui reuniões nos próximos dias para a definição dos muitos nomes em processo de escalação, incluindo o artista.
Thiago Lacerda atualmente visto em Terra Nostra (1999), reprisada na faixa Edição Especial, não é visto nos folhetins desde que integrou o elenco de Amor Perfeito (2023), em que interpretou o vilão da trama.
Em tempo, Por Você possui previsão de estreia prevista para agosto. André Câmara é responsável pela direção artística da novela, a primeira de Dino Cantelli e Juliana Peres como autores titulares. Até o momento, apenas Antonio Pitanga e Osmar Prado estão confirmados no elenco, enquanto Sheron Menezzes pode ser oficializada como a protagonista.
