Carol Castro lamenta ficar de fora do Melhores do Ano: "Me entreguei"





Carol Castro, que brilhou como Clarice em Garota do Momento, lamentou o fato de não ter sido indicada ao Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

No X, a atriz não escondeu o seu desapontamento, vide que a repercussão do personagem foi bastante positiva.

É não foi dessa vez que fui indicada ao Melhores do Ano. Dei tudo de mim, me entreguei de corpo e alma para Clarice. Mas, às vezes, acontecem coisas que a gente não entende, e precisamos olhar para o lado positivo: a resposta e a voz do povo. Obrigada pelas mensagens, desabafou.

Nos comentários, os internautas mostraram apoio a atriz. "Você sempre maravilhosa", "Isso foi uma sacanagem sem precedentes. Uma sacanagem", "Um absurdo", "Sua atuação foi maravilhosa", "Merecia mesmo", foram alguns comentários.