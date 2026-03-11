InícioDiversão e Arte
Carol Castro lamenta ficar de fora do Melhores do Ano: "Me entreguei"

A atriz usou o X e lamentou com os seguidores não ter sido indicada a premiação global

Carol Castro lamenta ficar de fora do Melhores do Ano:
Carol Castro lamenta ficar de fora do Melhores do Ano: "Me entreguei" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Carol Castro, que brilhou como Clarice em Garota do Momento, lamentou o fato de não ter sido indicada ao Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

No X, a atriz não escondeu o seu desapontamento, vide que a repercussão do personagem foi bastante positiva.

É não foi dessa vez que fui indicada ao Melhores do Ano. Dei tudo de mim, me entreguei de corpo e alma para Clarice. Mas, às vezes, acontecem coisas que a gente não entende, e precisamos olhar para o lado positivo: a resposta e a voz do povo. Obrigada pelas mensagens, desabafou.

Nos comentários, os internautas mostraram apoio a atriz. "Você sempre maravilhosa", "Isso foi uma sacanagem sem precedentes. Uma sacanagem", "Um absurdo", "Sua atuação foi maravilhosa", "Merecia mesmo", foram alguns comentários.

 
 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 11/03/2026 16:32
