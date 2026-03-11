Maíra Cardi admite deformação do rosto: "Puxar a cara"

Maíra Cardi, em seu perfil nas redes sociais, comunicou que vai se submeter a uma cirurgia do rosto. Ela comentou que o objetivo é retirar a substância PMMA (polimetilmetacrilato), que foi colocada indevidamente na pele.
"Minha cara está inchada. Esse lado está maior [que o outro.] Eu consigo pegar, sentir o produto, lamentou a influencer. Na época, Maíra comentou que foi alertada por uma amiga da gravidade da situação.
Minha amiga, que era enfermeira, falou: ‘Maíra, isso que ela pôs na sua cara necrosa.’ Gravíssimo, pode levar à morte, contou. Maíra Cardi deu detalhes da cirurgia, que inclui uma raspagem no rosto.
"Eu vou ter que abrir minha cara inteira, puxar a cara para frente e fazer uma raspagem, porque esse negócio pode impedir a circulação do sangue, [e se isso acontecer] necrosa, porque para de vascularizar. Simples assim", disse.