Atriz de "Harry Potter" fatura alto com cabelo no OnlyFans

Jessie Cave compartilha fotos do cabelo no OnlyFans e revela ter sido barrada de eventos de fãs de 'Harry Potter' - (crédito: Divulgação / Reprodução / Instagram )

Jessie Cave, intérprete de Lilá Brown na franquia Harry Potter, revelou ganhar mais financeiramente no OnlyFans do que atuando. O relato publicado no Substack, site de newsletters e blogs, gerou repercussões negativas em sua carreira junto à comunidade de fãs do universo mágico.

Jessie, de 38 anos, ingressou na plataforma de conteúdo adulto para quitar dívidas e financiar reformas em casa. No entanto, diferentemente do conteúdo tradicional da plataforma, a atriz não compartilha nudez nem material sexual, mas, sim, fotos do próprio cabelo, atendendo clientes com fetiche capilar.

Três anos antes, Jessie havia realizado testes para o reality show I’m A Celeb, que coloca celebridades em condições extremas. Na época, mãe de um bebê em fase de amamentação, ela explicou que a participação não seria viável: "Eu não teria ficado bem e meu bebê também não teria ficado bem. Mas precisávamos do dinheiro e poderia ter sido uma grande oportunidade. Se eu tivesse recebido a oferta, eu teria aceitado."

Hoje, a atriz percebe a rejeição ao programa como uma bênção: "Já ganhei mais em seis meses no OnlyFans com meu cabelo comprido do que teria ganhado naquele programa.”

Contudo, a nova fase profissional afastou Jessie de parte da comunidade de Harry Potter. Ela revelou ter sido impedida de participar de uma convenção de fãs da saga criada por J.K. Rowling. "Isso foi desconcertante, já que muitos atores que participam de convenções já fizeram cenas de sexo ou nudez. Eu só estou brincando com o meu cabelo!", defendeu-se.

Jessie ainda lamentou receber mensagens “grosseiras” e "desagradáveis” de consumidores de seus materiais na plataforma — incluindo fotos de genitais masculinas enviadas sem consentimento. "Ficou um pouco desagradável. Estou me sentindo enojada e assustada. Não importa quantas vezes eu diga que não faço conteúdo sexual, recebo mensagens pedindo para ver sêmen no meu cabelo ou implorando para eu mostrar tudo", desabafou.

Além de seu trabalho em Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) e Harry Potter e as Relíquias da Morte (2010 e 2011), Jessie Cave também atuou em séries como O Castelo Assombrado de Dani (2013-2015) e Miss Scarlet and the Duke (2022).

A participação de Jessie na escola de Hogwarts, porém, foi cercada de polêmicas. Nos primeiros filmes da saga, a coadjuvante era interpretada por uma atriz negra. Quando a personagem foi ganhando mais relevância ao relacionar-se com Rony Weasley (Rupert Grint), foi substituída por Jessie.