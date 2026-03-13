Peaky Blinders: Cillian Murphy diz que último dia no set do filme foi entediante - (crédito: Observatorio do Cinema)

Cillian Murphy comentou como foi seu último dia de filmagens em Peaky Blinders: O Homem Imortal, filme baseado no universo de Peaky Blinders.

Em entrevista ao site CBR, o ator, que interpretou Tommy Shelby na série de sucesso da Netflix, revelou que o encerramento de sua participação no set foi muito mais simples e tranquilo do que o público poderia imaginar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Murphy, o último dia de gravação aconteceu em condições pouco glamourosas e longe de qualquer cena grandiosa. "Foi tão entediante. Estava chovendo, estávamos na encosta de uma montanha e estávamos perdendo a luz. Eu estava correndo para tentar pegar um trem", contou.

O ator também destacou que o momento foi surpreendentemente comum para um projeto de grande escala como Peaky Blinders. "Foi muito sem graça e insignificante, como esses dias costumam ser em sets de filmagem", explicou.

As primeiras críticas do filme já começaram a surgir e indicam que o retorno de Tommy Shelby, dessa vez nos cinemas, está agradando à crítica.

Tudo sobre Peaky Blinders: O Homem Imortal

Peaky Blinders: O Homem Imortal contará com o retorno de Cillian Murphy ao papel de Tommy Shelby, líder absoluto da família criminosa de Birmingham. Sophie Rundle também reprisa sua personagem, Ada Thorne.

Entre outros rostos familiares do universo da série, estão confirmados Stephen Graham como Hayden Stagg, Ned Dennehy como Charlie Strong, Packy Lee como Johnny Dogs e Ian Peck como Curly, o especialista em cavalos dos Shelby.

O elenco ainda traz reforços de peso, incluindo Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth e Jay Lycurgo, cujos personagens ainda não foram revelados.

Tom Harper, que dirigiu diversos episódios da série original, assume a direção do longa. Criada por Steven Knight, Peaky Blinders estreou na BBC em 2013 e teve seus direitos de distribuição nos EUA adquiridos posteriormente pela Netflix. A série foi concluída em 2022 após seis temporadas.

Embora a trama de Peaky Blinders: O Homem Imortal permaneça sob sigilo, o filme é descrito como uma continuação épica da saga de gângsteres, ambientada nas ruas sem lei de Birmingham no início dos anos 1900, mantendo viva a história dos Shelby agora em formato cinematográfico.

O lançamento de Peaky Blinders: O Homem Imortal está marcado para 20 de março na Netflix.