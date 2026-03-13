O 8º episódio de Frieren eleva a animação a outro nível; leia crítica - (crédito: Observatorio do Cinema)

Existe um momento raro em animes onde percebemos algo especial acontecendo. Não é apenas uma boa animação ou um episódio acima da média. É aquele instante em que tudo encaixa: direção, luta, personagens e emoção. Pois é exatamente isso que acontece neste 8° episódio de Frieren e a Jornada para o Além.

E o curioso é que nem estamos falando do clímax final da história. Pelo contrário: trata-se de um arco relativamente curto, quase um interlúdio dentro da narrativa maior. Mesmo assim, o episódio chega com uma intensidade absurda.

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Movimentos super fluidos e detalhados

Logo nos primeiros minutos já dá para perceber que algo diferente está acontecendo. A fluidez da animação, o peso dos golpes e a movimentação das câmeras parecem ter saído diretamente de um filme. Não é exagero: o episódio reuniu alguns dos animadores mais respeitados da indústria.

Quando artistas desse calibre entram em ação, o resultado aparece imediatamente. É aquele tipo de animação que faz o espectador perceber que está vendo algo raro.

Mas o verdadeiro destaque chega durante a batalha contra Revolte. Movimentos aéreos em alta velocidade, coreografia agressiva e uma sensação constante de perigo. Não é apenas bonito, é intenso. A batalha transmite urgência, como se qualquer erro pudesse significar o fim.

Stark finalmente recebe seu protagonismo

Durante boa parte da história, Stark sempre foi tratado como o guerreiro corajoso, que também morre de medo. Essa dualidade é parte do charme do personagem. Mas neste episódio, o anime faz algo importante: mostra que ele é muito mais do que isso.

A batalha contra Revolte vira praticamente um teste de sobrevivência. Stark apanha, resiste e continua lutando mesmo quando parece impossível. O mais interessante é que não se trata apenas de força bruta. Stark demonstra inteligência em combate.

Ele provoca o inimigo, tenta manipular seus movimentos e até identifica pontos estratégicos durante a luta. De repente, qualquer piada sobre Stark parecer fraco simplesmente perde o sentido.

Frieren prova que sabe variar o ritmo

Enquanto o confronto principal explode, outra luta acontece em paralelo e ela mostra uma faceta diferente do episódio. A batalha envolvendo Methode e Fern é menos explosiva, mas igualmente boa.

Aqui o foco está na técnica, nos fundamentos, na forma como cada movimento parece calculado. A animação aposta na fluidez e no controle, criando um contraste interessante com o caos da outra luta.

Methode, em especial, rouba a cena. A personagem demonstra uma habilidade impressionante de análise durante o combate. Ela observa, calcula e reage com precisão. Há algo quase frierenesco na forma como ela encara a batalha.

Não por acaso, muitos fãs começaram a enxergar nela uma espécie de reflexo da própria Frieren: alguém capaz de compreender a magia em um nível muito mais profundo do que parece.

Genau: o personagem que ninguém esperava amar

Talvez a maior surpresa do episódio esteja em Genau. Quando ele apareceu na história, parecia apenas mais um personagem secundário dentro do arco. Nada que chamasse muita atenção.

Mas bastaram poucos episódios para isso mudar completamente. Existe algo fascinante na forma como Genau se apresenta como alguém frio e distante, mas suas ações contam uma história completamente diferente. Ele fala como alguém sem emoções, mas sempre toma decisões heroicas.

Neste episódio isso fica ainda mais evidente. Mesmo destruído, ele arrasta o próprio corpo para tentar ajudar Stark. Não porque é estratégico, não porque é necessário, mas porque ele simplesmente não consegue abandonar alguém em perigo.

É nesse momento que o personagem ganha profundidade. E de repente aquele figurante do arco se transforma em um dos personagens mais interessantes da temporada.

Frieren e a Jornada para o Além está disponível no Crunchyroll.

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