'Crystal Lake': série prelúdio de 'Sexta-Feira 13' ganha primeiras fotos

A plataforma de streaming Peacock divulgou as primeiras imagens oficiais de Crystal Lake, série prelúdio ambientada no universo da franquia Sexta-Feira 13. O projeto marca o retorno da famosa saga de terror após anos sem novos lançamentos.

Criada como uma história que antecede os eventos dos filmes, a produção promete explorar as origens do universo ligado ao assassino Jason.

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Entre as imagens divulgadas, uma mostra um braço levantando uma faca ensanguentada no ar, sugerindo o clima violento característico da franquia. Outra foto apresenta um cais no lago Crystal Lake coberto por névoa, reforçando a atmosfera sombria que sempre marcou as histórias da saga.

Tudo sobre Crystal Lake

Por enquanto, não há muitos detalhes sobre o projeto, apenas se sabe que será um prelúdio, antecedendo os eventos dos filmes de Sexta-Feira 13, e vai se passar no acampamento do título onde adolescentes são mortos por Jason Vorhees.

O elenco inclui Callum Vinson como o jovem Jason Voorhees, Linda Cardellini (Plantão Médico) como Pamela Voorhees, mãe de Jason, William Catlett (Abigail) como Levon Brooks, Devin Kessler (Godfather of Harlem) como Briana Brooks, Cameron Scoggins (Shades of Blue) como Dorf e a estreante Gwendolyn Sundstrom como Grace.

Não há previsão de estreia para Crystal Lake.

Além de Crystal Lake, foi anunciado em outubro deste ano que Sexta-Feira 13 ganhará um novo filme.

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