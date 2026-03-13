'Star Trek: academia da frota estelar': o que se sabe sobre 2ª temporada - (crédito: Observatorio do Cinema)

A série Star Trek: Academia da Frota Estelar terá uma segunda temporada no Paramount+. A produção criada por Gaia Violo e comandada pelos showrunners Alex Kurtzman e Noga Landau já confirmou o retorno da história após o bom desempenho do primeiro ano.

A primeira temporada recebeu avaliação positiva da crítica e terminou com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. O desfecho também concluiu a trama envolvendo Caleb Mir e sua busca por sua mãe, Anisha Mir, enquanto os cadetes se uniam para impedir o plano de Nus Braka contra a Federação.

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A renovação aconteceu ainda durante a produção do primeiro ano. A decisão foi tomada após mudanças estratégicas no universo Star Trek do Paramount+, que cancelou outras produções da franquia e decidiu apostar na continuidade de Academia da Frota Estelar.

2ª temporada já terminou as gravações

As filmagens da nova temporada foram concluídas em 24 de fevereiro de 2026. Assim como o primeiro ano, a segunda temporada terá dez episódios e foi gravada no Star Trek Stage, nos estúdios Pinewood Toronto.

Com a produção encerrada, a série entrou agora em fase de pós-produção. Ainda não há uma data oficial de estreia, mas a expectativa é que os novos episódios cheguem ao streaming no início de 2027, repetindo a janela de lançamento da primeira temporada.

A história seguirá a estrutura estabelecida na série, em que cada temporada representa um ano letivo na Academia da Frota Estelar. Isso significa que os personagens retornarão para seu segundo ano de treinamento em São Francisco.

O que esperar da 2ª temporada

Os detalhes da trama da segunda temporada ainda são mantidos em segredo. No entanto, já foi confirmado que alguns personagens terão mais destaque nos novos episódios.

Segundo a produção, Ocam Sadal deve ganhar maior importância na narrativa, enquanto a rivalidade entre a Starfleet Academy e o War College continuará sendo explorada.

Além dos conflitos maiores envolvendo a Federação, a série também deve continuar acompanhando os relacionamentos entre os cadetes. Histórias como o romance entre Caleb Mir e Tarima Sadal e a aproximação entre Jay-Den Kraag e Darem Reymi devem evoluir ao longo da nova temporada.

A primeira temporada também chamou atenção por homenagear Star Trek: Deep Space Nine, algo que foi bem recebido pelos fãs. Por isso, existe a possibilidade de que o segundo ano traga novas referências a outras produções clássicas da franquia, como Star Trek: Voyager ou Star Trek: Enterprise.

A 1ª temporada de Star Trek: Academia da Frota Estelar está disponível no Paramount+. A 2ª temporada não tem previsão de estreia.

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