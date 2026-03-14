Morre Lorena Batista, filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos

Lorena Batista, filha do cantor Amado Batista, morreu na noite de sexta-feira (13/3), aos 46 anos. A morte foi confirmada pelo próprio artista, de 75 anos, em uma nota publicada nas redes sociais, na qual lamentou a perda da filha e relatou a dor do luto.
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Segundo o cantor, Lorena enfrentava uma doença grave e passou por um período de tratamento nos últimos meses. Na mensagem, ele destacou a força da filha durante a batalha contra a doença.
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“A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida e amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu.
Amado Batista também afirmou que a filha enfrentou o período de doença com coragem. “Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada”, acrescentou.
Ainda na noite de sexta-feira, o cantor havia anunciado o adiamento dos shows que realizaria neste fim de semana nas cidades de Guarulhos e Botucatu, em São Paulo, informando que um familiar enfrentava um problema grave de saúde.
Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Lorena Batista. Além dela, Amado Batista também é pai de Erick e Rick Batista.
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