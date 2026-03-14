Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles na véspera do Oscar

Os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontraram em Los Angeles, neste sábado (14/3), às vésperas da cerimônia do Oscar, que ocorre no domingo (15/3). Vídeos publicados pela atriz Isadora Ruppert e pelo roteirista Leonardo Lacca mostram o encontro emocionado dos dois amigos de longa data.

Lázaro - que estreia como vilão na novela A nobreza do Amor nesta segunda-feira (16/3) - foi convidado por Moura para o evento que pode trazer uma estatueta ao cinema nacional. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com exceção de Tânia Maria - orientada por médicos a permanecer no Brasil, por conta da idade avançada - e atores com compromissos profissionais, todo o elenco do filme já está em Los Angeles, onde participam de eventos de divulgação da cerimônia do Oscar.