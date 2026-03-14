InícioDiversão e Arte
Oscar 2026

Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles na véspera do Oscar

Elenco de "O Agente Secreto" já está nos EUA para participar da premiação, que acontece neste domingo

Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles - (crédito: Reprodução redes sociais)
Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles - (crédito: Reprodução redes sociais)

Os atores Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontraram em Los Angeles, neste sábado (14/3), às vésperas da cerimônia do Oscar, que ocorre no domingo (15/3). Vídeos publicados pela atriz Isadora Ruppert e pelo roteirista Leonardo Lacca mostram o encontro emocionado dos dois amigos de longa data. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Lázaro - que estreia como vilão na novela A nobreza do Amor nesta segunda-feira (16/3) -  foi convidado por Moura para o evento que pode trazer uma estatueta ao cinema nacional. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com exceção de Tânia Maria - orientada por médicos a permanecer no Brasil, por conta da idade avançada - e atores com compromissos profissionais, todo o elenco do filme já está em Los Angeles, onde participam de eventos de divulgação da cerimônia do Oscar. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/03/2026 21:21
SIGA
x