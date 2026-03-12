Com Wagner Moura indicado ao Oscar, Globoplay revisita carreira do ator

O Brasil volta a marcar presença no Oscar! Após conquistar sua primeira estatueta com Ainda estou aqui, original Globoplay, e celebrar a indicação de Fernanda Torres no ano passado, agora é a vez de Wagner Moura disputar, pela primeira vez, o maior prêmio do cinema. O ator concorre ao Oscar pelo filme O agente secreto, na categoria de Melhor Ator.

Com a cerimônia marcada para domingo (15/3), o Globoplay reúne no streaming diferentes momentos da trajetória do ator, que construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma carreira marcada por personagens fortes no cinema e na televisão.

Entre filmes, novelas e minisséries, o catálogo traz uma curadoria de produções que percorrem diferentes fases da carreira de Moura. Confira:

No cinema

Carandiru: o filme (2003) Inspirado no livro de Drauzio Varella, o drama acompanha o cotidiano da maior prisão da América Latina a partir da experiência de um médico voluntário que passa a conviver com os detentos e suas histórias. O longa se tornou um marco do cinema brasileiro dos anos 2000. Na produção, dirigida por Hector Babenco, Wagner Moura interpreta o preso Zico, um dos prisioneiros da Casa de Detenção de São Paulo. O personagem aparece nas histórias que retratam o cotidiano dentro do presídio, e ajuda a revelar as tensões e relações que marcam a vida no local. Ó paí, ó (2007) Ambientado no Pelourinho durante o último dia de Carnaval, o filme retrata os moradores de um cortiço lidando com conflitos cotidianos, festas e improvisos em meio ao clima vibrante de Salvador. No longa, dirigido por Monique Gardenberg, Wagner Moura interpreta Boca, um dos frequentadores do cortiço, conhecido por manter uma relação tensa e exploratória com o protagonista Roque, vivido por Lázaro Ramos, grande amigo de Moura. Parte das filmagens foi realizada durante o próprio Carnaval de Salvador, e o sucesso do longa acabou inspirando a série homônima exibida pela TV Globo em 2008. Com Wagner Moura em "Saneamento básico, o filme" (foto: Divulgação) Saneamento Básico, o filme (2007) Dirigido por Jorge Furtado, o longa acompanha moradores de uma pequena comunidade do interior do Rio Grande do Sul que encontram uma solução improvável para resolver um problema de infraestrutura: utilizar uma verba destinada à produção de um filme para financiar uma obra pública. Entre esses moradores está Joaquim, personagem de Wagner Moura, que participa da ideia e se envolve na produção improvisada do filme criado pela comunidade para viabilizar a construção do sistema de saneamento. O elenco reúne também grandes nomes como Fernanda Torres, Camila Pitanga e Lázaro Ramos. Tropa de Elite 2: O inimigo agora é outro (2010) Entre os títulos do cinema disponíveis no catálogo está o longa dirigido por José Padilha, no qual o Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura, retorna agora em outra posição dentro do sistema de segurança pública, enfrentando um cenário político ainda mais complexo no Rio de Janeiro. Com mais de 11 milhões de espectadores, o filme se tornou um dos maiores sucessos de público da história do cinema brasileiro. "Estamos em festa", celebra Suzy Lopes, atriz do filme "O agente secreto" Praia do Futuro (2014) Na produção dirigida por Karim Aïnouz, o ator interpreta Donato, um salva-vidas cearense que, após um encontro inesperado com um turista alemão (Clemens Schick), decide mudar completamente de vida e se estabelecer em Berlim. O filme acompanha esse deslocamento entre países, afetos e identidades, explorando temas como pertencimento, família e transformação pessoal.

Na televisão

Paraíso tropical (2007)

Na televisão, o ator também marcou presença em diferentes produções disponíveis no Globoplay. Na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, interpretou o vilão Olavo Novaes, personagem conhecido pelo humor ácido e pela parceria com Bebel, vivida por Camila Pitanga, dentro da trama protagonizada pelas gêmeas de Alessandra Negrini.

JK (2006)

Já na minissérie biográfica de Juscelino Kubistchek, Moura vive o jovem Juscelino Kubitschek, retratando o início da trajetória política do futuro presidente do Brasil ao lado de Sarah Kubitschek, interpretada por Débora Falabella. A produção, escrita por Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, recria momentos importantes da história política brasileira ao acompanhar a ascensão de JK à vida pública.

A lua me disse (2005)

Na novela escrita por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, Heloísa (Adriana Esteves) tenta reconstruir a vida anos depois de uma gravidez precoce e se envolve com Gustavo, personagem interpretado por Wagner Moura. A obra marcou a estreia do ator em novelas e chamou atenção pelo tom leve e bem-humorado da narrativa.