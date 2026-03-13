Oscar adota reforço de segurança após alerta do FBI sobre possível ataque

Com a proximidade da cerimônia, o Oscar passou a adotar medidas extras de segurança após um alerta do FBI sobre a possibilidade de um ataque com drones na costa oeste dos EUA. Conforme informações da Variety, a ameaça estaria vinculada a uma retaliação do Irã.

A organização garante que, apesar do alerta, os procedimentos de segurança seguem os mesmos padrões tradicionais do evento. A equipe responsável trabalha em estreita colaboração com o FBI e com a polícia de Los Angeles para manter convidados, público e profissionais protegidos.

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O produtor Raj Kapoor destacou a atenção constante da equipe em coletiva de imprensa: “Monitoramos continuamente qualquer risco ao redor do mundo. Nossa equipe de segurança é uma das melhores do setor, e contamos com o apoio do FBI e do Departamento de Polícia de Los Angeles em uma parceria muito próxima.”

A 95ª edição do Oscar será realizada neste domingo (15/3), a partir das 20h, no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada pela TV Globo, TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.