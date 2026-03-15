Dira Paes revela ordem das categorias em que o Brasil disputa Oscar

A poucas horas da cerimônia do Oscar 2026, a atriz brasileira Dira Paes revelou nas redes sociais a ordem das categorias em que o Brasil aparece na disputa pela estatueta dourada neste domingo (15/3), em Los Angeles.

No vídeo, a artista destacou os momentos da premiação em que os brasileiros devem ficar especialmente atentos. “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conta com quatro indicações nesta edição da maior premiação do cinema mundial.

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Em ordem de entrega das categorias na premiações, o longa o concorre a Melhor Direção de Elenco (6ª), Melhor Filme Internacional (19ª), Melhor Ator (22ª) e Melhor Filme (24ª). Entre as categorias em que O Agente Secreto Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e . Caso vença em alguma delas, o longa pode ampliar a presença brasileira no Oscar e reforçar o momento de visibilidade internacional do cinema nacional. Além disso, Adolpho Veloso concorre na categoria de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem, que será a 18º estatueta a ser entregue.



Uma das indicações que mais chama atenção é a de Wagner Moura, que disputa o prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme. O reconhecimento é considerado histórico para o Brasil, já que indica o alcance global da produção dirigida por Mendonça Filho e a força do cinema brasileiro em festivais e premiações internacionais nos últimos anos.

O Oscar 2026 também marca a estreia de uma nova categoria na premiação: Melhor Direção de Elenco. A estatueta reconhece o trabalho do profissional responsável pela escolha do elenco de um filme — função essencial para a construção dos personagens e da narrativa. Gabriel Domingues concorre nessa categoria com o longa brasileiro. Hamnet, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra.

A cerimônia do Oscar ocorre neste domingo no Teatro Dolby, em Hollywood, reunindo os principais nomes da indústria cinematográfica mundial. A expectativa é grande entre os brasileiros, que acompanham com atenção a possibilidade de novas conquistas para o país na premiação mais prestigiada do cinema.