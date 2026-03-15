Pecadores vence Oscar de Melhor Fotografia

Pecadores, longa que recebeu 16 indicações na premiação, leva para casa a estatueta de Melhor fotografia no Oscar 2026. Autumn Cheyenne Durald, responsável pela direção de fotografia, é a quarta mulher e a primeira não branca a ser indicada ao Oscar na categoria. A diretora de fotografia é a primeira vencedora da estatueta de Melhor fotografia, fazendo história na premiação. O brasileiro, Adolpho Veloso, também concorria a categoria por Sonhos de Trem.
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Pecadores se destacou por uma abordagem visual mais intensa e contrastada, utilizando jogos de luz e sombra para reforçar o clima dramático da narrativa. A fotografia acompanha de perto os conflitos dos personagens, apostando em cores fechadas e movimentos de câmera que ampliam a tensão emocional do filme. O longa integra estética e narrativa de forma direta, e dramática
O longa de Ryan Coogler venceu as categorias de Melhor roteiro original, Melhor trilha sonora, além de Melhor fotografia.
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Mariana ReginatoRepórter da Editoria de Cultura
Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.