InícioDiversão e Arte
CINEMA

Pecadores vence Oscar de Melhor Fotografia

Derrotando o brasileiro Adolpho Veloso, responsável por Sonhos de Trem, Autumn Durald leva a estatueta

Pecadores vence Melhor fotografia - (crédito: Divulgação/Warner Bros.)
Pecadores vence Melhor fotografia - (crédito: Divulgação/Warner Bros.)

Pecadores, longa que recebeu 16 indicações na premiação, leva para casa a estatueta de Melhor fotografia no Oscar 2026. Autumn Cheyenne Durald, responsável pela direção de fotografia, é a quarta mulher e a primeira não branca a ser indicada ao Oscar na categoria. A diretora de fotografia é a primeira vencedora da estatueta de Melhor fotografia, fazendo história na premiação. O brasileiro, Adolpho Veloso, também concorria a categoria por Sonhos de Trem

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: AO VIVO: Confira os vencedores do Oscar 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Pecadores se destacou por uma abordagem visual mais intensa e contrastada, utilizando jogos de luz e sombra para reforçar o clima dramático da narrativa. A fotografia acompanha de perto os conflitos dos personagens, apostando em cores fechadas e movimentos de câmera que ampliam a tensão emocional do filme. O longa integra estética e narrativa de forma direta, e dramática

O longa de Ryan Coogler venceu as categorias de Melhor roteiro original, Melhor trilha sonora, além de Melhor fotografia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

MS
MS

Madu Suhet

Por Mariana Reginato e Madu Suhet
postado em 15/03/2026 22:52 / atualizado em 15/03/2026 22:54
SIGA
x