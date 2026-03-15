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OSCAR 2026

Empate no Oscar? Veja quantas vezes dois ganhadores faturaram na mesma categoria

O empate deste dmingo (15/3) é apenas o sétimo da história do Oscar; Os Cantores e Two People Exchanging Saliva levaram categoria

Os Cantores e Two People Exchanging Saliva protagonizam sétimo empate da história do Oscar e vencem categoria de Melhor Curta-Metragem - (crédito: Frazer Harrison / Getty Images via AFP )
Os Cantores e Two People Exchanging Saliva protagonizam sétimo empate da história do Oscar e vencem categoria de Melhor Curta-Metragem - (crédito: Frazer Harrison / Getty Images via AFP )

Um empate surpreendeu os espectadores da 98ª edição do Oscar neste domingo (15/3). Os Cantores e Two People Exchanging Saliva levaram a categoria de Melhor Curta-Metragem em momento histórico na premiação. Mas essa não é a primeira vez que isso ocorre.

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Embora seja improvável, a hipótese de que duas obras recebam o mesmo número de votos não é impossível. Quando isso ocorre, não há critério de desempate e os dois filmes levam o prêmio. Ao longo da história da premiação, essa é a sétima vez que isso acontece. 

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O primeiro empate foi em 1933, na quinta edição do Oscar. Os atores Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro) levaram a estatueta de Melhor Ator. Já o caso mais recente foi há mais de uma década, em 2013. Na ocasião, A Hora Mais Escura e Skyfall venceram a categoria de Melhor Edição de Som.

O evento mais icônico ocorreu em 1969, na categoria de Melhor Atriz. Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl), duas das maiores estrelas da época, levaram a estatueta para casa. 

Confira empates no Oscar:

  • 1933 - Melhor Ator: Wallace Berry (O Campeão) e Fredric March (O Médico e o Monstro);
  • 1950 - Melhor Documentário Curta-Metragem: A Chance to Live e So Much for So Little;
  • 1969 - Melhor Atriz: Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl);
  • 1987 - Melhor Documentário: Artie Shaw: Time Is All You've Got e Down and Out in America;
  • 1995 - Melhor Curta-Metragem: Franz Kafka's It's a Wonderful Life e Trevor. 
  • 2013 - Melhor Edição de Som: A Hora Mais Escura e Skyfall
  • 2026 - Melhor Curta-Metragem: Os Cantores e Two People Exchanging Saliva 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 15/03/2026 22:30
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