Cinema São Luiz recebe público pernambucano para transmissão do Oscar

Cenário de ‘O agente secreto’, o Cinema São Luiz, reúne milhares de pessoas na noite deste domingo (15/03) - (crédito: Samuel Calado)

O Cinema São Luiz, cenário de O agente secreto, reuniu, na noite deste domingo (15/03), um grande público para prestigiar a premiação mais aguardada do audiovisual, o Oscar. O espaço se tornou um ponto de encontro para os fãs e apoiadores do longa. A movimentação começou antes mesmo do início da transmissão.

O Brasil é representado no Oscar 2026 em cinco categorias. Na primeira anunciada, a inédita Melhor elenco, O agente secreto foi superado por Uma batalha após a outra.

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Dentre as demais indicações, o longa de Kleber Mendonça Filho está indicado em outras três, Melhor filme internacional, Melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e o prêmio mais aguardado da noite, Melhor filme. Além destes, Adolpho Veloso representa o Brasil na categoria de Melhor fotografia, com Sonhos de trem.