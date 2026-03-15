Michael B. Jordan vence Melhor ator no Oscar por performance em Pecadores

Desbancando Wagner Moura, Michael B Jordan surpreende e conquista o prêmio de Melhor ator na 98ª edição do Oscar. Pela performance como gêmeos Smoke e Stack em Pecadores, sucesso de Ryan Coogler, Jordan vence a categoria pela primeira vez em sua primeira indicação na premiação da Academia.

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Pecadores alcançou o maior número de indicações da história no Oscar, tornando o filme mais indicado de todos os tempos. Com dezesseis indicações, o longa de Ryan Coogler impressionou o público e a crítica com narrativa que mistura vampiros, segregação racial e blues. Apesar de não ter vencido tanto na temporada, Michael B Jordan foi premiado no Actors Awards e foi o favorito da Academia.

Michael B. Jordan disputava a categoria de Melhor ator com Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Timothée Chalamet e Ethan Hawke.