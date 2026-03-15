Paul Thomas Anderson vence Oscar de Melhor direção

Após quatorze indicações ao Oscar em vinte e oito anos, Paul Thomas Anderson finalmente leva uma estatueta para casa. Sendo um dos grandes diretores da atualidade, o cineasta foi reconhecido pela direção de Uma batalha após da outra, que foi indicado a treze categorias na 98ª edição do Oscar. Paul Thomas Anderson disputava a categoria com Ryan Coogler (Pecadores), Chloe Zhao (Hamnet: A vida antes de Hamlet), Josh Safdie (Marty Supreme) e Joachim Trier (Valor sentimental).

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Paul Thomas Anderson venceu Melhor Direção no Bafta, Critics Choice Awards e Globo de Ouro, gabaritando os principais prêmios da temporada. Antes da indicação por Uma batalha após a outra, o diretor já havia sido indicado ao Oscar três vezes: por Sangue negro, Trama fantasma e Licorice Pizza. Pela primeira vez, Paul Thomas Anderson não saiu de mãos vazias da cerimônia no Dolby Theater.