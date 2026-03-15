Valor Sentimental vence Oscar de Melhor filme internacional

Desbancando O agente secreto, o longa de Joachim Trier era um dos favoritos para a categoria ao lado do filme brasileiro

Valor sentimental vence Oscar de Melhor filme estrangeiro - (crédito: Retrato Filmes/ MUBI)
Não foi dessa vez! Valor Sentimental, dirigido por Joachim Trier, leva pra casa a estatueta de Melhor filme internacional. Apesar de ter perdido para O Agente Secreto no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro, o filme norueguês levou a melhor e foi o favorito da Academia. Valor sentimental estava indicado em oito categorias da premiação.

Valor sentimental estreou no ano passado no Festival de Cannes, onde foi aplaudido por 19 minutos. O longa venceu o Grand Prix do festival, segundo maior prêmio da noite. No Oscar, disputava a categoria de Melhor filme internacional ao lado de Foi apenas um acidente, A voz de Hind Rajab, Sirat e O agente secreto.

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 15/03/2026 23:06 / atualizado em 15/03/2026 23:08
