BBB 26 quebra recordes e dispara em audiência na TV e nas redes sociais

BBB 26 tornou-se a edição de maior repercussão espontânea desde 2021 - (crédito: Observatorio da TV)





O BBB 26 segue consolidando sua força em todas as frentes, com destaque para a televisão. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a atual edição já acumula resultados expressivos tanto no digital quanto no PNT e em diversas praças do país.

Na plataforma X (antigo Twitter), o programa alcançou um marco histórico: 1 bilhão de curtidas em posts relacionados ao reality. Além disso, já impulsionou 788 termos nos Trending Topics Brasil, número 124% superior ao registrado pelo BBB 25. Nos Trending Topics Mundo, foram 130 termos, crescimento de 97% em relação à temporada anterior.

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O interesse também se refletiu no Google Trends, com 5,4 milhões de buscas, aumento de 125% sobre o ano passado. Em quase dois meses no ar, o BBB 26 tornou-se a edição de maior repercussão espontânea desde 2021, somando mais de 70 milhões de menções nas redes sociais (X, Instagram, Facebook, YouTube e Bluesky).

Nas contas oficiais da Globo (@tvglobo e @bbb), os conteúdos já ultrapassaram 21 bilhões de visualizações e 860 milhões de interações.

Na TV, os números também impressionam. O acumulado dos dois primeiros meses superou o mesmo período da edição anterior no Painel Nacional de Televisão (PNT), com crescimento de 6%. Em São Paulo, houve alta semelhante.

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Em Fortaleza, o salto foi ainda maior: 50% acima da média dos dois primeiros meses do BBB 25. Salvador registrou acréscimo de 20%, e Florianópolis, 14%.Com esse desempenho, o BBB 26 reafirma sua posição como fenômeno cultural e midiático, dominando tanto a tela da TV quanto o ambiente digital.

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