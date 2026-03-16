Claudia afirmou que a terapia, para ela, é como revisitar sua infância, e que aprendeu a lidar com as críticas da melhor forma desde então. - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Claudia Leitte vive uma nova fase na sua carreira, com a turnê ‘Intemporal’. A cantora , que traz uma apresentação intimista, apontou que o projeto musical, que surgiu durante uma fase difícil de sua vida nos últimos anos, provocou sua busca por ajuda psiquiátrica.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista confessou que, na época da pandemia da COVID-19, desenvolveu um lado que não sabia, após um longo período longe dos palcos, e que buscou priorizar sua saúde mental e meio às dificuldades.

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"Esse é um lado que descobri que tenho na pandemia. Todo mundo tem seu momento difícil, passa por lutas na vida, e eu canalizei isso para a música. Eu, obviamente, procurei um psiquiatra para me cuidar. Acho que eu nunca tinha ficado sem um palco na minha vida", explicou Claudia Leitte.

"Teve um momento em que aquilo simplesmente suprimiu todo o resto e eu não sabia lidar. Então busquei tratamento psicológico", relembrou ela.

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Claudia afirmou que a terapia, para ela, é como revisitar sua infância, e que aprendeu a lidar com as críticas da melhor forma desde então. "Eu não ligo. Não é que eu não me importe com o que falam de mim, mas simplesmente não é o meu foco, não é o meu objetivo e isso, de certa forma, também me salvou ao longo da minha vida", concluiu.

O texto Claudia Leitte surpreende ao revelar busca por psiquiatra e rebate críticas: Eu não ligo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.