Doechii leva funk brasileiro ao palco do Lollapalooza Chile

Uma mistura inesperada entre rap internacional e funk brasileiro marcou a passagem de Doechii pelo Lollapalooza Chile na última sexta-feira (13/3). Durante a apresentação, a artista incorporou referências diretas ao gênero carioca ao adaptar a faixa Alter Ego com trechos de Tira e Bota (Ao Vivo), sucesso do Furacão 2000 com MC Tevez. Em outro momento do show, um interlúdio utilizou a batida de DREAM FUNK, colaboração entre Lumix e KXRSED.

Nas redes sociais, o perfil Doechii Brasil no X comentou o momento com tom bem-humorado e disse “assumir a responsabilidade” pela escolha. A página publicou uma conversa trocada com a cantora em janeiro, por meio do Instagram. Na ocasião, a artista perguntou ao fã-clube: “Quais as melhores músicas brasileiras para rebolar?”.

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FINALMENTE POSSO FALAR



Em janeiro a Doechii pediu músicas brasileiras pra “rebolar” e eu JÁ SABIA que ela ia entregar tudo… mas ela conseguiu superar TODAS as expectativas ???????????? https://t.co/31zJeEOTcL pic.twitter.com/uJl1kv3FV0 — Doechii Brasil (@doechiibrasil) March 13, 2026

Como resposta, os administradores enviaram uma playlist no Spotify reunindo diversas sugestões de funk. Entre as indicações estavam também músicas de Ebony, Nanda Tsunami e Bia Soull. “Elas são mulheres em ascensão na cena do rap e funk brasileiros”, escreveu o perfil.

A aproximação com o funk aumentou a expectativa do público brasileiro para a próxima apresentação da rapper. Doechii está confirmada no Lollapalooza Brasil e se apresenta na sexta-feira (20/3), às 19h05, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na mesma data, o palco principal também recebe Negra Li, Blood Orange e Sabrina Carpenter.

Ela quer se redimir com o Brasil mesmo! Doechii adicionou funk do FURACÃO 2000 no seu repertório dos shows do Lollapalooza. ????



pic.twitter.com/ytCs4X3WV2 — We In The Crowd (@weinthecrowd) March 13, 2026

Doechii adicionou mais funk no show! Depois de Furacão 2000, tivemos mais uma interlude no show com funkão. ???????? pic.twitter.com/GNTuMflNbj March 13, 2026

A própria cantora já havia sinalizado que prepara algo especial para o público do país. Em publicação no X, ela escreveu: “Brasil terá um novo show. E não, não vou cancelar e sim, peço desculpas por quando cancelei. E eu amo vocês MWAH!”. A mensagem faz referência ao cancelamento de sua participação no Afropunk Experience São Paulo, que aconteceria em 14 de dezembro de 2024, quando a artista alegou “motivos pessoais”.

Os shows atuais da rapper seguem a estética e o repertório da turnê do álbum Alligator Bites Never Heal (2024), projeto que a levou a uma projeção internacional maior e lhe rendeu o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards. Depois do disco, ela lançou o single Anxiety, vencedor do Grammy de Melhor Videoclipe, e apresentou recentemente a faixa girl, get up, parceria com SZA.

Confira a setlist de Doechii no Lollapalooza Chile:

girl, get up. (Doechii & SZA) – estreia ao vivo

Alter Ego (Doechii & JT)

Persuasive

BOILED PEANUTS

BULLFROG

Spookie Coochie

Nosebleeds

Crazy

Anxiety

Stressed

NISSAN ALTIMA

AMERICA HAS A PROBLEM (cover de Beyoncé)

Swamp Bitches

CATFISH

DENIAL IS A RIVER