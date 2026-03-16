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MÚSICA

Doechii leva funk brasileiro ao palco do Lollapalooza Chile

Durante a apresentação, a artista incorporou referências diretas ao gênero carioca

Interação com perfil brasileiro ajudou a levar o funk ao show - (crédito: Reprodução / Instagram )
Interação com perfil brasileiro ajudou a levar o funk ao show - (crédito: Reprodução / Instagram )

Uma mistura inesperada entre rap internacional e funk brasileiro marcou a passagem de Doechii pelo Lollapalooza Chile na última sexta-feira (13/3). Durante a apresentação, a artista incorporou referências diretas ao gênero carioca ao adaptar a faixa Alter Ego com trechos de Tira e Bota (Ao Vivo), sucesso do Furacão 2000 com MC Tevez. Em outro momento do show, um interlúdio utilizou a batida de DREAM FUNK, colaboração entre Lumix e KXRSED.

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Nas redes sociais, o perfil Doechii Brasil no X comentou o momento com tom bem-humorado e disse “assumir a responsabilidade” pela escolha. A página publicou uma conversa trocada com a cantora em janeiro, por meio do Instagram. Na ocasião, a artista perguntou ao fã-clube: “Quais as melhores músicas brasileiras para rebolar?”.

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Como resposta, os administradores enviaram uma playlist no Spotify reunindo diversas sugestões de funk. Entre as indicações estavam também músicas de Ebony, Nanda Tsunami e Bia Soull. “Elas são mulheres em ascensão na cena do rap e funk brasileiros”, escreveu o perfil.

A aproximação com o funk aumentou a expectativa do público brasileiro para a próxima apresentação da rapper. Doechii está confirmada no Lollapalooza Brasil e se apresenta na sexta-feira (20/3), às 19h05, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na mesma data, o palco principal também recebe Negra Li, Blood Orange e Sabrina Carpenter.

A própria cantora já havia sinalizado que prepara algo especial para o público do país. Em publicação no X, ela escreveu: “Brasil terá um novo show. E não, não vou cancelar e sim, peço desculpas por quando cancelei. E eu amo vocês MWAH!”. A mensagem faz referência ao cancelamento de sua participação no Afropunk Experience São Paulo, que aconteceria em 14 de dezembro de 2024, quando a artista alegou “motivos pessoais”.

Os shows atuais da rapper seguem a estética e o repertório da turnê do álbum Alligator Bites Never Heal (2024), projeto que a levou a uma projeção internacional maior e lhe rendeu o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards. Depois do disco, ela lançou o single Anxiety, vencedor do Grammy de Melhor Videoclipe, e apresentou recentemente a faixa girl, get up, parceria com SZA.

Confira a setlist de Doechii no Lollapalooza Chile:

  • girl, get up. (Doechii & SZA) – estreia ao vivo
  • Alter Ego (Doechii & JT)
  • Persuasive
  • BOILED PEANUTS
  • BULLFROG
  • Spookie Coochie
  • Nosebleeds
  • Crazy
  • Anxiety
  • Stressed
  • NISSAN ALTIMA
  • AMERICA HAS A PROBLEM (cover de Beyoncé)
  • Swamp Bitches
  • CATFISH
  • DENIAL IS A RIVER

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Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 16/03/2026 12:49
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