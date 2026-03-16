Neste domingo (15/3), Eliana estreiou na Globo o programa Em Família, atração que marca sua volta à programação dominical em um dos horários mais concorridos da TV aberta, às 14h15. Em entrevista ao colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a apresentadora comenta a novidade.
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"Vou ter um cuidado estético que nunca tive condição de fazer por onde passei, afirmou em entrevista. Desde que soube como seria o formato, me emocionei. Meu diferencial serão as histórias. Eu gosto de gente," afirma.
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O programa mistura música e emoção: além de visitar famosos e anônimos para contar suas histórias, Eliana comandará o game Minha Família É Um Show, competição musical entre famílias de todo o país. O prêmio para os vencedores será um carro zero quilômetro.
A mudança para a Globo, após 15 anos no SBT, gerou debates nas redes sociais. Eliana reconhece o saudosismo do público, mas explica que a decisão foi estratégica: Eu queria ampliar meu leque de comunicação, chegar a mais pessoas com o meu trabalho e com o que tenho a dizer.
Com o novo projeto, Eliana completa 21 anos nas tardes de domingo, somando sua trajetória na Record com o Tudo É Possível (20052009) e os anos no SBT. A transição para programas de auditório, segundo ela, foi uma adaptação ao mercado, que deixou de investir em atrações infantis após a lei que restringiu publicidade voltada a crianças.
Além do Em Família, Eliana segue no Saia Justa, do GNT, e mantém forte presença digital, com mais de 25 milhões de seguidores no Instagram. Ela afirma que pretende usar sua visibilidade para ser uma voz ativa contra a violência contra a mulher: Eu sei da responsabilidade que eu tenho, não posso ficar alheia ao que acontece.
O texto Eliana revela motivo de ter trocado o SBT pela Globo foi publicado primeiro no Observatório da TV.