Globoplay lança 'Uma baba milionária', estrelada por Fernanda Paes Leme

História curta e intensa revela segredos de família e reencontros inesperados

O elenco reúne Juju Teófilo, Paulo Gorgulho e Bia Seidl - (crédito: Observatorio da TV)

Estrelada por Fernanda Paes Leme, Laryssa Ayres e Raphael Vianna, a novelinha vertical Uma Babá Milionária chega ao Globoplay nesta terça-feira (17). A produção, escrita por Gustavo Reiz autor de Fuzuê (2023) , conta com 51 capítulos, cada um com até dois minutos de duração. O elenco também reúne Juju Teófilo, Paulo Gorgulho e Bia Seidl.

A trama acompanha Carolina (Laryssa Ayres), jovem que acredita ter perdido a filha no parto. Anos mais tarde, ao salvar a pequena Eduarda (Juju Teófilo) de um acidente, ela se aproxima da poderosa família Vergara.

Contratada como babá pelo avô da menina, Horácio(Paulo Gorgulho), Carolina acaba reencontrando Fernando Vergara (Raphael Vianna), pai de Eduarda e homem com quem viveu um encontro no passado.

O texto Globoplay lança Uma Babá Milionária, estrelada por Fernanda Paes Leme, Laryssa Ayres e Raphael Vianna foi publicado primeiro no Observatório da TV.

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 16/03/2026 16:50
