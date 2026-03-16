Globoplay lança 'Uma baba milionária', estrelada por Fernanda Paes Leme

Estrelada por Fernanda Paes Leme, Laryssa Ayres e Raphael Vianna, a novelinha vertical Uma Babá Milionária chega ao Globoplay nesta terça-feira (17). A produção, escrita por Gustavo Reiz autor de Fuzuê (2023) , conta com 51 capítulos, cada um com até dois minutos de duração. O elenco também reúne Juju Teófilo, Paulo Gorgulho e Bia Seidl.
A trama acompanha Carolina (Laryssa Ayres), jovem que acredita ter perdido a filha no parto. Anos mais tarde, ao salvar a pequena Eduarda (Juju Teófilo) de um acidente, ela se aproxima da poderosa família Vergara.
Contratada como babá pelo avô da menina, Horácio(Paulo Gorgulho), Carolina acaba reencontrando Fernando Vergara (Raphael Vianna), pai de Eduarda e homem com quem viveu um encontro no passado.
