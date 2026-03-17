'Harry Potter': novo Dumbledore quase desistiu da série

A nova série de Harry Potter quase sofreu uma baixa importante antes mesmo de estrear. John Lithgow, escalado para viver Dumbledore, revelou que considerou abandonar o projeto por conta das polêmicas envolvendo J.K. Rowling e suas declarações sobre a comunidade trans.
Em entrevista ao The New York Times, o ator afirmou que a controvérsia pesou na decisão, mas optou por seguir na produção "Em todas as entrevistas que eu der pelo resto da minha vida, isso vai aparecer", disse.
Lithgow também deixou claro que não concorda com as opiniões da autora e que nunca chegou a conhecê-la. Segundo ele, a própria essência da história de Harry Potter vai na direção oposta. "A história está claramente do lado dos justos, contra a intolerância e o preconceito", afirmou John.
O ator também respondeu a críticas que surgiram após sua escalação, já que parte do público interpretou sua participação como um alinhamento com Rowling. Lithgow rebateu essa leitura e destacou seu histórico em projetos ligados a temas de gênero e diversidade.
Apesar disso, a escolha do ator gerou reações negativas. A atriz trans Aud Mason-Hyde, que trabalhou com Lithgow no filme Jimpa, afirmou que a decisão foi desconcertante e que há um elemento nisso que parece vagamente doloroso.
A série está atualmente em produção, prevista para durar até a primavera norte-americana de 2026, com a segunda temporada começando as filmagens logo depois de uma breve pausa.
A nova versão da HBO da adorada história de Harry Potter acompanhará o jovem enquanto ele descobre que é um bruxo, deixa sua família trouxa para trás e parte para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo do caminho, ele faz amizade com Ron Weasley e Hermione Granger e luta contra Lord Voldemort.
Dominic McLaughlin será o Harry, Arabella Stanton estrelará como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.
O extenso elenco é formado também por: Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
Katherine Parkinson estrelará como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Leo Earley como Simas Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown e Bertie Carvel como Cornélio Fudge. Bel Powley e Daniel Rigby interpretarão Petúnia e Válter Dursley.
Warwick Davis, que interpretou o Professor Filius Flitwick na franquia, reprisará seu papel. Além disso, Elijah Oshin estrela como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey e Leigh Gill como Grampo.
Francesca Gardiner, que já ganhou Emmy por Succession, vai comandar a série de Harry Potter, enquanto Mark Mylod, de Game of Thrones, O Menu, e que também já trabalhou com Gardiner na série sobre a família Roy, vai dirigir vários episódios.
A controversa J.K. Rowling atuará na produção executiva da série, e ao que tudo indica, cada temporada da produção adaptará um dos livros da autora, sendo fiel ao material original.
O reboot de Harry Potter estreia no início de 2027 na HBO Max. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da franquia no mesmo streaming.
