Homem-Aranha 4: Tom Holland confirma data do trailer; veja teasers

Segundo o ator, partes do trailer serão reveladas por fãs ao redor do mundo antes do lançamento oficial na quarta - (crédito: Observatorio do Cinema)

O primeiro trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia será divulgado nesta quarta-feira, 18 de março, e a Marvel prepara uma estratégia diferente para o lançamento do material. A novidade foi anunciada por Tom Holland nas redes sociais.

Segundo o ator, partes do trailer serão reveladas por fãs ao redor do mundo antes do lançamento oficial na quarta. "Estamos preparando algo incrivelmente empolgante para o lançamento do trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia, afirmou Holland. Tivemos muito amor e apoio desde o começo desses filmes, e sem essa comunidade incrível não existiria Homem-Aranha", disse o ator.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Holland também afirmou que a ação será inédita dentro do universo da franquia e envolverá diretamente os fãs na divulgação do trailer. "Para mostrar nossa gratidão, vamos fazer algo que nunca foi feito antes. Alguns dos nossos maiores fãs vão ajudar a revelar partes do novo trailer, explicou. Vou ver vocês amanhã cedo em Nova York. Estou passando isso para os fãs. Isso é sobre comunidade, sobre estarmos juntos", completou.

As primeiras cenas do trailer já estão circulando na internet. Veja abaixo alguns teasers:

First look at SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY.

In theaters on July 31. pic.twitter.com/HQVdvJtmQu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

First look at Peter Parker in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY.

In theaters on July 31. pic.twitter.com/q89UgGtLzh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

Tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia

O Universo Cinematográfico da Marvel se prepara para dar um novo rumo à história do Homem-Aranha. Homem-Aranha: Um Novo Dia, próximo longa estrelado por Tom Holland, chega aos cinemas em 30 de julho de 2026 e promete marcar o início de uma nova fase para Peter Parker – agora mais maduro e isolado, após os eventos de Sem Volta Para Casa (2021).

Dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), o filme será o primeiro do herói dentro da Fase 6 do MCU e aposta em um tom de recomeço inspirado na famosa saga dos quadrinhos lançada em 2008. Segundo Holland, essa nova história não parece o quarto filme, mas um renascimento completo do personagem.

Além de Holland, o elenco conta com Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Sadie Sink em um papel ainda mantido em sigilo, Jon Bernthal como o Justiceiro, personagem que deve cruzar o caminho de Peter em uma trama repleta de ação e moralidade, e Michael Mando, que retorna como o vilão Escorpião após 8 anos. Há rumores de que o criminoso Tombstone (Lápide, nos quadrinhos) também será introduzido como antagonista secundário.

As filmagens começaram em agosto de 2025 e estão sendo realizadas principalmente no Reino Unido. O longa promete um visual mais realista, com locações externas e menos dependência de efeitos digitais, em contraste com o clima de estúdio de Sem Volta Para Casa.

Inspirado em um arco que redefiniu os quadrinhos do herói, Homem-Aranha: Um Novo Dia deve mostrar Peter Parker tentando reconstruir sua vida depois que o mundo esqueceu quem ele é. Entre novos desafios e antigos inimigos, o filme promete equilibrar drama, ação e nostalgia – abrindo espaço para uma nova era do herói dentro da Marvel.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 30 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros.

O post Homem-Aranha 4: Tom Holland confirma data do trailer; veja teasers apareceu primeiro em Observatório do Cinema.