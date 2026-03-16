Na ponta da língua: Cintia Chagas terá novo livro e estreia na televisão aberta

A autora e palestrante Cíntia Chagas está com duas grandes novidades para os próximos meses: sua estreia na televisão aberta e o lançamento de um novo livro, em parceria com Manuela D'Ávila .

No mercado editorial, a obra de Cintia e Manuela nasce como uma extensão do diálogo iniciado por ambas em uma participação no GloboNews Debate, em 2025, e, por meio de diálogos, aprofunda reflexões sobre temas que atravessam o universo feminino. O livro propõe uma conversa franca sobre dores compartilhadas, escuta, divergência, reconhecimento e potência coletiva, a partir de trajetórias e visões de mundo distintas, mas atravessadas por questões comuns às mulheres. O lançamento será em março.

Já na televisão, Cíntia apresentará o quadro Calma, que eu explico, no programa Domingo espetacular, da Record, tirando dúvidas sobre a língua portuguesa de um jeito descomplicado, a partir de abril de 2026. A participação reforça sua presença multiplataforma e leva ao grande público um trabalho já reconhecido por milhões de seguidores nas redes sociais: a combinação entre domínio da língua portuguesa, comunicação clara e um estilo próprio, que alia humor, leveza e elegância.

"Nada poderia me alegrar mais do que ver a língua portuguesa novamente na tevê. Estou feliz e emocionada!", declarou Cintia ao Correio.