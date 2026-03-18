Globo escala diretora estreante para nova novela sobre futebol feminino - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo fez a recente estreia de A Nobreza do Amor no horário das seis e já está alinhando seus próximos lançamentos para a faixa, que inclui, inclusive, a estreia das autoras Carla Faour e Julia Spadaccini como titulares.

Segundo informações do jornal O Globo, o folhetim, criado e escrito pela dupla responsável pela série Segunda Chamada (2019), recebeu o título provisório de Dias de Glória, e teve a diretora escolhida: Patricia Pedrosa.

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A profissional, que integrava o núcleo de humor da Globo, foi destinada a assumir o posto na futura trama das seis da emissora, que acompanhará uma jovem que sonha em ser jogadora de futebol numa cidade fictícia do interior de Minas Gerais em plena década de 1940. Ela, inclusive, também é diretora geral e artística de Vermelho Sangue, série do Globoplay.

A expectativa da Globo é que Dias de Glória faça sua estreia na época da Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá entre junho e julho de 2027. A Nobreza do Amor, trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., será sucedida pela futura trama escrita por Mario Teixeira, que possui previsão de lançamento para novembro deste ano.

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