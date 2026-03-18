Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para estaquarta-feira (18/3)

18.3.26 - VIDA E CONSCIÊNCIA



Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura; Lua Nova em Peixes.



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Ninguém sabe direito o que é a Vida nem tampouco a Consciência e, no entanto, usufruímos todos da Vida e da Consciência, portanto, não é imprescindível ter explicações coerentes sobre nada.



Partamos do princípio de ser mais o que desconhecemos da Vida e da Consciência do que delas sabemos, e que a limitação não é da Vida nem da Consciência, mas do alcance de nosso entendimento.



Pressentimos haver mais para perceber e, por isso, nos fazemos perguntas e buscamos explicações, mas se não aceitamos que nosso alcance de entendimento é curto, corremos o risco de que o pouco que entendemos sobre a Vida e a Consciência seja nosso lugar de conforto, renegando sumariamente qualquer evento que venha a nos mostrar que há mais para perceber, muito mais do que nosso alcance entende.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Nem tudo precisa ser duro e difícil, há também assuntos que fluem sem grandes conflitos. Porém, parece que a alma humana registra com mais fidelidade os momentos tensos do que a serenidade de tudo fluir sem fricção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



De tanto querer que certas coisas aconteçam, sua alma corre o risco de perder de vista o necessário discernimento para separar o joio do trigo, porque há coisas boas misturadas com outras, que são mera fumaça.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



A sorte está lançada, mas isso não significa que você não possa fazer nada para alterar os resultados. É bom lembrar que a sorte não é uma entidade abstrata, mas uma convergência de acontecimentos que inclui você também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



Parece estar tudo no lugar certo para você se atrever a fazer o que outrora era inimaginável. Os tempos mudaram muito e o mundo não é mais o que era antes, portanto, você pode se atrever a fazer tudo diferente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



Dá muito o que pensar tudo que anda acontecendo, e você precisa aproveitar o ensejo e refletir profundamente sobre suas perspectivas e o andamento de seus planos, sem cair na tentação de dormir sobre os louros.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Os recursos humanos são o ingrediente mais valioso de todo e qualquer projeto. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas são difíceis de administrar, porque se vendem bem, mas depois não entregam nada do que prometem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



Se tudo fosse assim tão fácil quanto certas pessoas pintam, você não precisaria delas nem elas de você. Há de se manter a cabeça no lugar para não se enganar com a perspectiva de que tudo seja simples e fácil de resolver.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Dá para fazer tudo diferente e melhor, mas para isso sua alma precisa estar aberta a aprender, em vez de se agarrar aos métodos consagrados e resistir à ideia de que possa haver formas diferentes e melhores.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Mediante palavras sedutoras e um trato gentil e cordial, é fácil entrar pelo cano e ser vítima de golpe. Cuide para manter claro o entendimento e bem afiado seu discernimento para não ser esse tipo de vítima.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Há horas, como agora, em que é preciso saber usar métodos sedutores para sua alma obter o que pretende, porque se deslizar para o lado da firmeza excessiva, as reações serão resistentes e as portas se fecharão.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Fazendo tudo com carinho, sua alma levitará sobre os perrengues que surgirem, porque esses não seriam fortes o suficiente para quebrar o encantamento que o carinho produz. Sem carinho, porém, a história é outra.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Há satisfações evidentes para sua alma desfrutar, mas que também incentivam você a viajar em fantasias que não seria possível sequer se aproximar. É importante manter a cabeça no devido lugar para poupar recursos.