Beita Pereira, mãe de Ney Matogrosso, morre aos 103 anos

* Por Camilla Maia

Beita Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso, morreu aos 103 anos, segundo comunicado divulgado pelo artista nesta terça-feira (17/3). Beta foi uma grande incentivadora da carreira do filho, apesar de críticas do pai pela arte irreverente e contestadora do artista, que ascendeu ao sucesso em plena ditadura militar, conforme mostrado no filme Homem com H (2025), drama biográfico sobre Ney.



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“Depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada e, hoje, ela descansou”, diz o comunicado cantor.

“Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve e que o coração encontre serenidade nesse adeus”, finaliza a legenda.

Segundo o comunicado, alguns shows de Ney Matrogrosso poderão ser remarcados. Em breve novas informações devem ser divulgadas.

*Estágiaria sob a supervisão de Paulo Leite