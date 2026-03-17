De fio-dental, Luísa Sonza joga o bumbum para o alto em fotos de seu novo clipe

Em um dos cliques, a cantora surge de fio-dental, destacando as curvas e apostando em uma estética mais provocante para o novo projeto - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A cantora Luísa Sonza, de 27 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira, 17 de março, ao divulgar novos registros de seu próximo trabalho. Nas imagens, a artista aparece em poses ousadas, explorando diferentes expressões e evidenciando o figurino escolhido para o clipe, que inclui peças marcantes e detalhes de lingerie à mostra.

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Em um dos cliques, a cantora surge de fio-dental, destacando as curvas e apostando em uma estética mais provocante para o novo projeto. A sequência de fotos rapidamente repercutiu entre os seguidores, que não economizaram elogios à artista e ao visual apresentado, reforçando o impacto das imagens na internet.

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Na legenda da publicação, Luísa Sonza confirmou que o material faz parte do clipe de sua nova música, anunciando o lançamento para a noite do mesmo dia. A expectativa em torno do projeto cresceu entre os fãs, que já vinham acompanhando prévias divulgadas anteriormente nas redes sociais da cantora.

Nos comentários, a reação do público foi intensa, com mensagens exaltando a beleza, a confiança e a fase atual da artista. Muitos seguidores destacaram que a cantora parece estar vivendo um momento de renovação na carreira, enquanto outros demonstraram ansiedade para conferir o clipe completo.

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Essa não é a primeira vez que Sonza antecipa detalhes do lançamento. Dias antes, ela já havia compartilhado outro registro do projeto, que também gerou grande repercussão online. Com isso, a artista mantém o público engajado e reforça a estratégia de criar expectativa antes da estreia oficial do novo trabalho.