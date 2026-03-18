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Bruna Griphao quebra o silêncio sobre suposta briga com Anitta

Atriz rebate rumores e afirma que segue próxima da cantora

Bruna Griphao quebra o silêncio sobre suposta briga com Anitta - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Bruna Griphao quebra o silêncio sobre suposta briga com Anitta - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Griphao quebrou o silêncio sobre os boatos que surgiram em torno de um possível afastamento de Anitta, após teorias apontarem que as aparições entre elas estão cada vez menores.

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Em entrevista ao podcast Entretêcast, nesta última terça-feira (17), a atriz e ex-BBB reagiu às notícias com surpresa, e descreveu seu espanto com a forma como a relação delas foi interpretada.

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Que isso, gente? Que loucura! Por que estremecida? Não sei por que as pessoas falam assim, afirmou. Bruna também rebateu a ideia de que a amizade estaria abalada por não se verem com a mesma frequência de antes.

Não, a gente ainda tá juntas, bem unidas. Tudo igual, garantiu Griphao, que aproveitou, ainda, para rasgar elogios sobre a ‘Gril from Rio’. Ela é maravilhosa, cara. Ela é minha irmã, assim, ela é um grande presente na minha vida (…) A gente se encontrou num momento da vida, assim, que as duas estavam precisando muito de autoconhecimento, de olhar pra si e de se cuidar. Então a gente se ajudou muito nesse momento, acrescentou.

O texto Bruna Griphao quebra o silêncio sobre suposta briga com Anitta foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 18/03/2026 08:12
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