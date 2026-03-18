



Bruna Griphao quebrou o silêncio sobre os boatos que surgiram em torno de um possível afastamento de Anitta, após teorias apontarem que as aparições entre elas estão cada vez menores.

Em entrevista ao podcast Entretêcast, nesta última terça-feira (17), a atriz e ex-BBB reagiu às notícias com surpresa, e descreveu seu espanto com a forma como a relação delas foi interpretada.

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Que isso, gente? Que loucura! Por que estremecida? Não sei por que as pessoas falam assim, afirmou. Bruna também rebateu a ideia de que a amizade estaria abalada por não se verem com a mesma frequência de antes.

Não, a gente ainda tá juntas, bem unidas. Tudo igual, garantiu Griphao, que aproveitou, ainda, para rasgar elogios sobre a ‘Gril from Rio’. Ela é maravilhosa, cara. Ela é minha irmã, assim, ela é um grande presente na minha vida (…) A gente se encontrou num momento da vida, assim, que as duas estavam precisando muito de autoconhecimento, de olhar pra si e de se cuidar. Então a gente se ajudou muito nesse momento, acrescentou.

O texto Bruna Griphao quebra o silêncio sobre suposta briga com Anitta foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.