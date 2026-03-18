



Lucas Lima usou as redes sociais nesta última terça-feira (17/3), e se manifestou em torno de alguns boatos que surgiram acerca de uma possível pausa na carreira vir à tona.

Através do Instagram, o cantor, ex-marido de Sandy, havia informado que foi submetido a uma cirurgia de hérnia de disco, e que precisaria dar uma pausa temporária para se recuperar.

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"Gurizada, não, não, não. Eu me expressei mal, talvez. Não tem pausa na carreira, não, até porque tem show amanhã. Eu só iria aparecer menos por aqui para descansar um pouco, relaxar e tal, mas tive que vir, né? Tenho show amanhã, não posso faltar", explicou Lucas Lima.

O relato da cirurgia foi feito por meio de uma publicação na mesma plataforma. "Gurizadinha, fiz um ‘procedimentozinho’ chato aqui de bloqueio na minha hérnia. Foi tudo sussa, tudo tranquilo, mas dá uma abalada", assumiu. "Acho que vou precisar dar um tempinho aqui para me recuperar, volto em breve com entretenimento de altíssimo nível, sofisticação e sensualidade. Até porque essa hérnia veio de carregar o entretenimento da internet brasileira nas costas", brincou.

O texto Lucas Lima, ex de Sandy, esclarece boatos sobre pausa na carreira após cirurgia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos."