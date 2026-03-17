Miguel Martines, de "O filho de mil homens", disputa "Oscar Juvenil"

Miguel Martines é Camilo em "O filho de mil homens" - (crédito: Divulgação)

O Oscar não veio este ano com O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho — com Wagner Moura indicado também como Melhor Ator —, mas ainda há chances de o Brasil ser premiado pela Academia. Aos 13 anos, a carreira de Miguel Martines já atravessou o oceano e agora brilha em Hollywood. O jovem ator brasileiro, que conquistou o público no filme nacional O filho de mil homens ao lado de Rodrigo Santoro, acaba de alcançar um feito internacional de peso: foi indicado ao Young Artist Awards, considerado o "Oscar juvenil" da indústria do entretenimento.

Miguel concorre na categoria "Streaming Film – Leading Role – Young Artist" (Melhor Ator Jovem Protagonista em Filme de Streaming) pela sua atuação como Camilo, um órfão cuja vida se transforma ao ser acolhido pelo personagem de Santoro. Ele é o único brasileiro entre os indicados nesta edição da premiação, que celebra novos talentos com menos de 18 a 21 anos no cinema, televisão, teatro e música.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na concorrida categoria, Miguel divide a indicação com os atores mirins Élodie Fontaine (All stirred up!) e Ranen Navat (The Christmas baby that brought us home).

No filme dirigido por Daniel Rezende (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Miguel Martines contracenou com pesos pesados da dramaturgia. Em entrevistas, Rodrigo Santoro e o diretor destacaram a maturidade do jovem ator para dar vida a Camilo, um personagem complexo que carrega dores e esperanças .

A trama de O filho de mil homens, disponível na Netflix, acompanha Crisóstomo (Santoro), um pescador solitário que sonha em ser pai. Ao conhecer o órfão Camilo (Miguel Martines), ele inicia a formação de uma família não convencional, explorando temas como afeto, pertencimento e aceitação .

O longa, que é uma adaptação do aclamado livro homônimo do escritor português Valter Hugo Mãe, já era um sucesso de crítica pela sua fotografia e sensibilidade. Com a indicação de Miguel, o trabalho ganha ainda mais holofotes internacionais .

O reconhecimento de novos talentos

Fundado em 1978 por Maureen Dragone, membro da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o Young Artist Awards tem como missão reconhecer a excelência da nova geração de artistas. Ao longo da história, a premiação serviu como um termômetro para grandes carreiras. Vencedores notáveis incluem nomes como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence e Natalie Portman, todos indicados quando ainda davam os primeiros passos na carreira.

A indicação de Miguel Martines coloca o Brasil ao lado de talentos que um dia brilharam nessa mesma vitrine. A 47ª edição da premiação será realizada em Hollywood, Califórnia, com os nomeados divulgados no site oficial e nas redes sociais da instituição.

Para o jovem ator, ser reconhecido internacionalmente tão cedo é um marco. Para o cinema brasileiro, é a prova de que seguimos emocionando plateias dentro e fora do país.