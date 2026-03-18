Boninho revela motivo da escolha Leandro Hassum para a Casa do Patrão: "Inteligência e humor próprio" - (crédito: Reprodução)

Diversos nomes foram avaliados no mercado, mas Leandro Hassum foi o escolhido para apresentar a Casa do Patrão, novo reality show desenvolvido por Boninho que estreia em abril na Record e no Disney Plus.

Em comunicado, o criador e diretor do reality revela o motivo de ter escolhido o ator e humorista:

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O Hassum tem uma característica muito especial, que é olhar para as situações do cotidiano com inteligência e um humor muito próprio, extremamente popular. Em um programa que fala de convivência, decisões e relações de poder, ter alguém com essa capacidade de observar e traduzir essas dinâmicas para o público faz toda a diferença, disse Boninho em comunicado oficial.

O humorista, que já esteve à frente do reality Minha mãe cozinha melhor que a sua, celebrou a nova função:

Estou muito feliz e empolgado por fazer parte desse projeto. Apresentar a Casa do Patrão ainda ao lado do rei dos reality shows, meu querido amigo Boninho, é um privilégio enorme. É até clichê dizer que ninguém entende mais desse gênero do que ele, mas é a mais pura verdade, afirmou Hassum.

Como funciona a Casa do Patrão

O programa é de confinamento, com 18 participantes anônimos, divididos em três casas:

Casa do Patrão: luxuosa, com privilégios.

Casa do Trampo: mais simples, onde os confinados precisam trabalhar.

Casa da Convivência: espaço comum, palco das interações e estratégias.

A convivência será fundamental para a definição de estratégias e para montar o equivalente ao paredão do BBB. Provas também farão parte da dinâmica, determinando quem ocupa cada casa. O prêmio, ainda não anunciado, é alterado ao longo do programa: o patrão da semana pode embolsar valores que estavam com o eliminado.

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