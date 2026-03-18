InícioDiversão e Arte
Literatura

Em livro, Keyane Dias revisita a história de Brasília com olhar pessoal

'Recontações de onde venho' debate pertencimento, identidade cultural e a migração nordestina para as periferias do Distrito Federal

Keyane Dias lança 'Recontações de onde venho' - (crédito: Beatriz Braga)
Keyane Dias lança 'Recontações de onde venho' - (crédito: Beatriz Braga)

A jornalista e escritora Keyane Dias lança, neste sábado (21/3), o livro Recontações de onde venho. O evento acontece na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte, de 16h às 19h, e a entrada é gratuita. Esse é o quarto livro de Keyane, que iniciou a carreira com o livreto autopublicado Desaverso (poesia), em 2015. Deste então, lançou Atraverso (poesia) e Travessias (prosa e poesia). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Recontações de onde venho debate território, identidade cultural, migração nordestina e a periferia. Os pais de Keyane vieram da Paraíba e do Piauí para Brasília nas décadas de 1970 e 1980 e, no livro, a autora revisita memórias para contar outra história sobre a capital, incluindo a identidade das periferias do DF, marcadas pelo encontro de trabalhadores de diversos estados do Brasil. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A obra é composta por 10 crônicas, abertas com estrofes de cordel. Algumas trazem referências nas notas de rodapé, com a sugestão de documentários, pesquisas e livros. Recontações de onde venho também está disponível gratuitamente na internet em formato audiolivro, como medida de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. 

Serviço

Lançamento de Recontações de onde venho

De Keyane Dias. Neste sábado (21/3), de 16h às 19h, na Galeria Olho de Águia (Praça da CNF, Taguatinga Norte). Entrada gratuita.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/03/2026 18:00
SIGA
x