Em livro, Keyane Dias revisita a história de Brasília com olhar pessoal

A jornalista e escritora Keyane Dias lança, neste sábado (21/3), o livro Recontações de onde venho. O evento acontece na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte, de 16h às 19h, e a entrada é gratuita. Esse é o quarto livro de Keyane, que iniciou a carreira com o livreto autopublicado Desaverso (poesia), em 2015. Deste então, lançou Atraverso (poesia) e Travessias (prosa e poesia).
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Recontações de onde venho debate território, identidade cultural, migração nordestina e a periferia. Os pais de Keyane vieram da Paraíba e do Piauí para Brasília nas décadas de 1970 e 1980 e, no livro, a autora revisita memórias para contar outra história sobre a capital, incluindo a identidade das periferias do DF, marcadas pelo encontro de trabalhadores de diversos estados do Brasil.
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A obra é composta por 10 crônicas, abertas com estrofes de cordel. Algumas trazem referências nas notas de rodapé, com a sugestão de documentários, pesquisas e livros. Recontações de onde venho também está disponível gratuitamente na internet em formato audiolivro, como medida de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.
Serviço
Lançamento de Recontações de onde venho
De Keyane Dias. Neste sábado (21/3), de 16h às 19h, na Galeria Olho de Águia (Praça da CNF, Taguatinga Norte). Entrada gratuita.