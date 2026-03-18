Em livro, Keyane Dias revisita a história de Brasília com olhar pessoal

A jornalista e escritora Keyane Dias lança, neste sábado (21/3), o livro Recontações de onde venho. O evento acontece na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte, de 16h às 19h, e a entrada é gratuita. Esse é o quarto livro de Keyane, que iniciou a carreira com o livreto autopublicado Desaverso (poesia), em 2015. Deste então, lançou Atraverso (poesia) e Travessias (prosa e poesia).

Recontações de onde venho debate território, identidade cultural, migração nordestina e a periferia. Os pais de Keyane vieram da Paraíba e do Piauí para Brasília nas décadas de 1970 e 1980 e, no livro, a autora revisita memórias para contar outra história sobre a capital, incluindo a identidade das periferias do DF, marcadas pelo encontro de trabalhadores de diversos estados do Brasil.

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A obra é composta por 10 crônicas, abertas com estrofes de cordel. Algumas trazem referências nas notas de rodapé, com a sugestão de documentários, pesquisas e livros. Recontações de onde venho também está disponível gratuitamente na internet em formato audiolivro, como medida de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

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Serviço

Lançamento de Recontações de onde venho

De Keyane Dias. Neste sábado (21/3), de 16h às 19h, na Galeria Olho de Águia (Praça da CNF, Taguatinga Norte). Entrada gratuita.