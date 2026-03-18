Após fim do Arena, SBT decide segurar elenco enquanto estuda novos projetos

O SBT optou, por enquanto, por não desligar o elenco do extinto Arena SBT, que saiu do ar para dar espaço ao programa esportivo de Galvão Bueno. Todos os profissionais tiveram seus contratos preservados mesmo após o encerramento da atração.
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De acordo com apuração da coluna Outro Canal, ainda não há definição sobre o futuro da equipe. O único com destino certo é Benjamin Back, que integrará o time responsável pela cobertura da Copa do Mundo de 2026, transmitida pelo SBT em parceria com a N Sports. Nesse período, Benja também tem investido em seu próprio projeto, o Canal do Benja, que adquiriu direitos de transmissão, incluindo a Série C do Campeonato Brasileiro.
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Já nomes como Mano, Kléber Gladiador e Jorge Nicola permanecem contratados, mas sem função definida. O SBT confirmou que os acordos seguem vigentes e que ainda avalia como aproveitá-los.
Uma alternativa considerada foi a criação de um programa esportivo no horário do almoço. A ideia, no entanto, foi deixada de lado por receio de não competir de forma eficaz com atrações consolidadas da Band, como as de Renata Fan e Neto.
O SBT e a N Sports, empresa da qual Galvão Bueno é sócio, dividiram o pagamento dos direitos de transmissão do Mundial. O valor desembolsado foi de US$ 25 milhões (cerca de R$ 134,5 milhões). A primeira parcela já foi paga à Fifa em outubro, e outras três ainda deverão ser quitadas até a realização do torneio. O pacote não garante exclusividade em TV aberta, o que significa que alguns jogos também serão exibidos pela Globo.
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