Com show de Shakira, Globo prevê faturar menos do que com Lady Gaga

A Globo iniciou a comercialização da transmissão do Todo Mundo no Rio, evento que terá como atração principal a colombiana Shakira, no dia 2 de maio, em Copacabana. Com o show, a emissora projeta arrecadar cerca de R$ 36 milhões através a venda de espaços publicitários.
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O montante, no entanto, é inferior ao registrado no ano passado. Em 2025, com o show de Lady Gaga, a Globo faturou R$ 47 milhões apenas em patrocínios, ultrapassando os R$ 50 milhões ao incluir ações comerciais. A diferença de aproximadamente R$ 14 milhões é atribuída ao menor interesse de público e anunciantes, já que Shakira tem presença frequente no Brasil.
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No ano anterior, por exemplo, a cantora realizou apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de participar do Domingão de Luciano Huck.
De acordo com documento enviado ao mercado, são oferecidas quatro cotas de patrocínio, com valores entre R$ 9 milhões e R$ 11 milhões. A mais cara, chamada Waka Waka em referência ao hit de 2010, custa R$ 11,3 milhões.
Além dos patrocínios, a Globo disponibiliza ações de merchandising dentro da novela Três Graças, repetindo a estratégia usada em Vale Tudo (2025) durante o show de Lady Gaga.
O acordo para transmissão do festival foi fechado ainda em janeiro, antes mesmo da confirmação de Shakira como atração. A exibição garante visibilidade aos patrocinadores que financiaram a realização do evento.
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