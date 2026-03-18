Renata Sorrah pode integrar o elenco de Por Você, próxima novela das sete da Globo - (crédito: Observatorio da TV)

A Globo já prepara a escolha dos nomes para o elenco da sua próxima novela das sete, Por Você. A emissora que um casting estrelado de peso e entre os nomes desejados está o de Renata Sorrah. A ideia é que a atriz assuma um dos papéis centrais da trama assinada por Dino Cantelli e Juliana Peres.

A última novela de Renata Sorrah foi Vai na Fé (2023), também exibida às sete. Atualmente, a atriz está noa ar como Mariana, na reprise de Rainha da Sucata (1990), no Vale a Pena Ver de Novo.

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Por Você acompanha a trajetória de Isabela antes chamada Rosa , médica obstetra que, ao privilegiar a carreira, abdica da maternidade. No auge profissional, ela se vê obrigada a criar os quatro filhos de uma amiga que morre repentinamente. O reencontro com a filha que abandonou na infância, agora grávida, também muda sua rota.

Segundo informações do Notícias da TV, a mocinha da trama deve ser vivida por Sheron Menezzes, em negociações com a Globo. Alinne Moraes será a vilã Vanessa, diretora do hospital onde Isabela trabalha e esposa do homem por quem a protagonista fora apaixonada, papel reservado a Thiago Lacerda. O elenco também contará com Antônio Pitanga e Adanilo.

A novela marca a estreia de Dino Cantelli e Juliana Peres como autores titulares. A equipe de texto ainda conta com Fausto Galvão, Mário Viana, Cleissa Regina, Michel Carvalho e Natália Sambrini. A supervisão é de Glória Barreto, e a direção artística, de André Câmara.