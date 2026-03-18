Carmo Dalla Vecchia celebra 20 anos com João Emanuel Carneiro e emociona com declaração e foto rara do casal ao lado do filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O ator Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: duas décadas de relacionamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. A celebração veio acompanhada de uma homenagem emocionante, na qual ele relembrou momentos marcantes da trajetória do casal.

Para celebrar os 20 anos de união, o artista compartilhou fotos que mostram diferentes fases da vida a dois, incluindo registros ao lado do filho do casal, Pedro, de seis anos. No texto, ele refletiu sobre o início da relação, as mudanças ao longo do tempo e os aprendizados construídos juntos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre lembranças e sentimentos, Carmo destacou como a relação foi se transformando com o passar dos anos, mencionando tanto os períodos de proximidade quanto os momentos de distância. Ele também ressaltou a importância da família que construíram, dando destaque especial à chegada do filho, que, segundo ele, trouxe novas perspectivas e significados para a vida dos dois.

A declaração ainda chamou atenção por abordar, de forma sensível, o cuidado necessário para manter uma relação duradoura. O ator comentou sobre o receio de cair na rotina e perder a conexão, algo que descreveu como um medo bom, responsável por manter o casal atento e disposto a evoluir juntos.

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e amigos famosos, que deixaram mensagens de carinho e felicitações. Nomes como Claudia Raia e Fernanda Rodrigues estiveram entre os que celebraram a data especial nos comentários.

Discreto em relação à vida pessoal, Carmo Dalla Vecchia raramente compartilha momentos íntimos, o que tornou a homenagem ainda mais significativa para quem acompanha sua trajetória. A celebração reforça a longa parceria com João Emanuel Carneiro, um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira.