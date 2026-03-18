Virginia revela novas tatuagens que fez a pedido das filhas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar que decidiu fazer novas tatuagens. A novidade foi revelada em suas redes sociais, onde ela contou detalhes sobre as escolhas e o significado por trás dos desenhos feitos recentemente.

Inicialmente, a ideia era simples: tatuar apenas uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na mão, algo que ela já desejava há bastante tempo. No entanto, durante um momento em família, os planos mudaram e a influenciadora acabou adicionando outros três desenhos ao corpo.

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Escolhas com significado especial

As novas tatuagens foram inspiradas pelas filhas da influenciadora. Maria Alice, de 4 anos, escolheu o Homem-Aranha, enquanto Maria Flor, de 3, optou por uma ilustração da Cinderela. Além disso, Virginia Fonseca também decidiu registrar na pele a data em que realizou os desenhos.

Segundo ela, a decisão tem forte valor emocional. Eu fiz questão porque sou muito péssima de cabeça. Quando eu estiver bem velhinha, quero olhar e lembrar: Caraca, em 2026, quando a Maria Alice tinha 4 anos e a Maria Flor tinha 3, eu fiz as tatuagens que elas pediram.