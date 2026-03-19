



Carla Marins, que atualmente pode ser vista na novela Três Graças, da Globo, na pele da personagem Xênica, abriu o jogo sobre seu casamento com o personal trainer Hugo Baltazar.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz veterana comentou sobre como tenta manter um relacionamento tão longo com o amado, com quem está prestes a completar 20 anos juntos.

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"Não foi difícil"

"Eu vou ser muito sincera, não foi difícil. Quando há afinidade, respeito, quando se tem uma relação de igualdade Eu me sinto muito respeitada, eu me sinto com voz, eu sou sujeito nessa história", iniciou Carla Marins. Apesar da diferença de idade, a artista global apontou os aprendizados.

"Eu comecei esse casamento muito tarde, né? Conheci o Hugo aos 37, tive filho aos 40. Ao iniciar essa relação mais madura, temos, talvez, a chance de escolher um homem bacana, à altura da nossa entrega", refletiu Carla Marins. "Nós, mulheres, nos entregamos tanto. Talvez mais velha a gente consiga fazer isso com mais consciência", pontuou ela, que é mãe de Leon, de 17 anos, fruto da atual união.

O texto Carla Marins revela segredo para relação duradoura com personal trainer: Não foi difícil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.